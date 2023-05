Erdbeben erschüttert Urlaubsinsel Kreta – Menschen rennen auf die Straße

Von: Sarah Neumeyer

Chania im Norden der griechischen Insel Kreta ist bei Urlaubern ein beliebtes Reiseziel. Ein Erdbeben hat nun die Mittelmeerinsel erschüttert. © Socrates Baltagiannis/dpa

Auf der bei Urlaubern beliebten griechischen Mittelmeerinsel Kreta hat ein Erdbeben für Aufruhr gesorgt.

Iraklio – Ein Erdbeben hat die griechische Urlaubsinsel Kreta erschüttert. Das Beben der Stärke 5,1 ereignete sich am Donnerstagabend (18. Mai) gegen 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) in der Nähe der Ortschaft Tymbaki.

Der Erdstoß war auf der Mittelmeerinsel stark zu spüren, da das Zentrum des Bebens nur etwa neun Kilometer unter der Oberfläche lag. Bereits einen Tag zuvor hatte es ein Erdbeben der Stärke 4,2 gegeben, berichtet die Athener Zeitung Kathimerini.

Erbeben in Griechenland: Erbeben im Norden von Kreta spürbar

Lokale Medien berichteten weiter, zahlreiche Einwohner seien auf die Straßen gerannt. Verletzte soll es aber nach ersten Informationen des staatlichen Rundfunks (ERT) nicht gegeben haben. Gespürt wurde der Erdstoß auch in den touristischen Regionen im Norden der Insel, hieß es in den Berichten. Es seien keine Schäden registriert worden, berichtet der Bürgermeister von Faistos, Grigoris Nikolidakis, gegenüber der Website Cretalive.

Erdbeben ähnlicher Stärke sind auf Kreta und in Griechenland alles andere als selten. Das Land liegt in einer Region, in der die afrikanische Platte die eurasische Platte nach Norden schiebt. (sne/dpa)