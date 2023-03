US-Polizei rettet „Kokain-Katze“ mit Drogen im Blut

Von: Carolin Gehrmann

Eine illegal gehaltene Raubkatze wird bei einer Verkehrskontrolle von der Polizei gerettet – und anschließend findet man Drogen in ihrem Blut.

Cincinatti – Es klingt wie eine Folge aus der Netflix-Serie „Tiger King“, ist aber traurige Realität: Eine Raubkatze auf Drogen flüchtet bei einer Verkehrskontrolle vor der Polizei. Dabei hatte eine Wildkatze im US-amerikanischen Cincinatti noch einmal Glück im Unglück, als ihr Halter Ende Januar von den Beamten kontrolliert wurde. Denn das illegal gehaltene Tier konnte dabei aus dem Fahrzeug entkommen und auf einen Baum klettern. Wieso das Glück ist? Nun ja, der Katze ging es nicht so gut. Sie hatte Kokain im Blut und benötigte medizinische Hilfe.

USA: Illegal gehaltene Raubkatze auf Drogen bei Verkehrskontrolle geflüchtet

Nachdem die flüchtige Raubkatze, ein Serval, von den verständigten Einsatzkräften aus der Baumkrone geborgen werden konnte, wurde es ins städtische Tierheim gebracht. Bei der routinemäßigen Eingangsuntersuchung machten die Tierschützer eine verstörende Entdeckung: Die Katze hatte Drogen im Blut. So konnte dem Tier angemessen geholfen werden.

Servale stammen aus Afrika. Die Haltung solcher Wildkatzen ist illegal. © Patrick Pleul/dpa

Es stellte sich nämlich heraus, dass die Katze namens Amiry Kokain im Blut hatte. Im Internet hat es der Serval deshalb auch unter dem Namen „Cocaine Cat“ zu einiger Berühmtheit gebracht. Zuvor waren Anrufe bei der Polizei eingegangen, in denen Menschen davon sprachen, dass ein Leopard auf einem Baum säße. Nun, ein ganz so großes Raubtier war es letztlich nicht. Aber die Wildkatze machte auf die Mitarbeiter der Tierschutzbehörde Cincinnati Animal CARE einen sehr unruhigen und verstörten Eindruck. Kein Wunder, denn das Tier befand sich nicht nur in einer Notsituation, es stand außerdem noch unter Drogeneinfluss.

USA: Im Tierheim stellte man Drogen im Blut der Katze fest

Im Tierheim von Cincinatti, in das Amiry schließlich gebracht wurde, werden Neuankömmlinge inzwischen standardmäßig auf Betäubungsmittel untersucht, seit im Jahr zuvor bei einem Kapuzineräffchen Amphetamine im Blut nachgewiesen werden konnten. Servale sind mittelgroße Wildkatzen, die normalerweise als Jäger in der afrikanischen Steppe leben. Sie haben helles Fell mit dunklen Flecken, lange Beine und große Ohren und gelten durchaus als gefährlich. Ihre Haltung ist deshalb auch illegal.

Einer der Mitarbeiter des Cincinatti Animal CARE, die Amiry gesichert haben, sagte gegenüber dem Fernsehsender Local 12, dass die Wildkatzen sie auch hätte töten können. Stattdessen erlitt Amiry bei der Rettungsstation aber selbst einen Beinbruch, als er vom Ast stürzte. Ob dem Tier die Droge mutwillig verabreicht wurde oder es sich um einen „Unfall“ handelte, ist bislang noch unklar. In einem Statement der Tierschutzbehörde hieß es dazu laut CNN: „In Anbetracht der Art seiner Gefangennahme können wir derzeit nicht sagen, ob dies beabsichtigt oder umgebungsbedingt ist.“

„Kokain-Katze“ in den USA: Unklar, ob die Drogen dem Tier bewusst verabreicht wurden

Bedeutet: Es ist nicht klar, ob die Raubkatze die Drogen versehentlich gefressen hat oder ob sie dazu gezwungen wurde. Auch, welche Menge der Substanz Amiry zu sich genommen hatte, konnte nicht ermittelt werden. Der Serval wurde von den Tierschützern behandelt und anschließend an den Zoo von Cincinatti übergeben, da Tierheime nicht für Raubkatzen ausgelegt sind. Der ehemalige Halter des Tieres zeigte sich laut CNN kooperativ und kam für alle Kosten auf, die bis zur Übergabe an den Zoo entstanden. In einer Gemeinde in Bayern sind Schüsse auf Katzen abgegeben worden, ein Tier musste eingeschläfert werden. (Carolin Gehrmann)