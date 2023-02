Vermisste Engländerin Nicola Bulley (45) tot aus Fluss geborgen – Polizei heftig in der Kritik

Von: Leoni Billina

Ermittler haben am Wochenende die Leiche der vermissten Nicola Bulley aus dem Fluss Wyre geborgen. Seitdem steht die Polizei heftig in der Kritik.

Update vom 21. Januar, 14.07 Uhr: Nach dem Fund der Leiche von Nicola Bulley gerät die Polizei wegen ihres Vorgehens unter Beschuss. Kritiker fragen sich, wie es 23 Tage dauern konnte, bis die Vermisste nur rund eine Meile vom Ort des Verschwindens tot im Fluss Wyre gefunden wurde.

„Diese Suchteams konnten keine Johannisbeere in einem Milchreis finden. Ich finde es erbärmlich, dass nur eine Meile vom Ort ihres Verschwindens entfernt eine Leiche gefunden wurde“, sagte der frühere Kommandant der Metropolitan Police, John O‘Connor, dem britischen Boulevardblatt The Sun.

Nicola Bulley galt als vermisst. Inzwischen wurde sie tot aus dem Fluss Wyre geborgen. © picture alliance/dpa/PA Wire | Peter Byrne

Auch für den früheren Oberstaatsanwalt von Nordwestengland dauerte es zu lange, bis Bulley entdeckt wurde. „Ich bin kein Experte für Unterwassersuchteams. Aber es gab ein Unterwassersuchteam. Sie sagten, es seien sehr schwierige Umstände gewesen. Die Experten wissen, was sie tun. Aber natürlich müssen Fragen gestellt werden, warum die Leiche nicht früher gefunden wurde“, sagte Nazir Afzal der Daily Mail.

Die Polizei hatte den Flussabschnitt, in dem die Leiche schließlich gefunden wurde, zuvor mindestens zweimal durchkämmt. Doch letztlich waren es Spaziergänger, die Bulley im Unterholz nahe des Ufers entdeckten.

Rätsel um vermisste Engländerin (45) Nicola Bulley gelöst: Obduktion bestätigt Vermutung

Update vom 20. Januar, 19.05 Uhr: Im Fall der vermissten Nicola Bulley hatte die Polizei in England am Wochenende eine Leiche im Fluss gefunden – nahe der Stelle, an der sie das letzte Mal gesehen wurde. Nun herrscht traurige Gewissheit. Die Polizei bestätigte laut Dailymail am Montag: Bei der Leiche handelt es sich um Nicola Bulley.

In einer Erklärung sagte die Familie, Nicola Bulley sei „der Mittelpunkt unserer Welt“ gewesen. Sie würden „niemals begreifen können, was Nikki in ihren letzten Momenten durchgemacht hat, und das wird uns niemals verlassen“, so die Familie weiter laut Dailymail. Die Polizei hatte anfangs angenommen, die Frau sei beim Spazieren gehen in den Fluss gestürzt. Die Familie der zweifachen Mutter hielt auch eine Entführung für möglich.

Nicola Bulley seit Januar vermisst: Polizei findet Leiche in Fluss

Erstmeldung: St Michael‘s on Wyre - Seit Ende Januar wird sie vermisst: Nach dem mysteriösen Verschwinden der Engländerin Nicola Bulley (45) im nordwestenglischen Ort St Michael‘s on Wyre haben Ermittler nun eine grausige Entdeckung gemacht. Am Wochenende war in dem kleinen Fluss Wyre eine Leiche entdeckt worden, teilte die Polizei in der Grafschaft Lancashire am Sonntag mit. Die Identifizierung der Leiche laufe noch.

Seit dem 27. Januar fehlt von Nicola Bulley (45) jede Spur

Die Frau aus dem Nordwesten Englands war am Freitag, den 27. Januar, das letzte Mal gesehen worden. Nachdem sie ihre sechs- und neunjährigen Töchter zur Schule gebracht hatte, ging sie mit ihrem Hund Willow am Ufer des Flusses Wyre spazieren. Sie wählte sich um 9 Uhr in eine Telefonkonferenz ein, wird kurz darauf noch von einem Bekannten gesehen – dann verliert sich ihre Spur. Ihr Handy wurde auf einer Bank gefunden, noch immer eingewählt in die Telefonkonferenz. Ihr Hund lief herrenlos umher.

Die Engländerin Nicola Bulley (45) ist seit Ende Januar verschwunden © Paul Ellis/AFP

Vermisste Nicola Bulley: Leichenfund hält England in Atem

Dann begann die große Suchaktion: Polizisten durchkämmten die Gegend, Taucher den Fluss, Fährtenhunde und Plakate kommen zum Einsatz, alles ergebnislos. Die Polizei ging bei der Suche davon aus, dass Bulley beim Spazierengehen in den Fluss stürzte und ertrank – anders als ihre Familie, die nicht ausschloss, dass die zweifache Mutter entführt worden war. „Irgendjemand muss etwas wissen“, sagte ihre Schwester Louise Cunningham der Nachrichtenagentur AFP. „Menschen lösen sich nicht einfach in Luft auf.“

Noch ist nicht klar, ob es sich bei der Leiche, die am Wochenende aus dem Fluss Wyre geborgen wurde, um die verschwundene 45-Jährige handelt. Die Familie der Vermissten ist informiert.