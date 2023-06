Mallorca-Wirte sind schon im Juni genervt von Urlaubern: „Schlimm wie nie“

Massentourismus

Mallorca ist bei Urlaubern nicht nur wegen der Landschaft beliebt, viele kommen vor allem zum Feiern. Den Wirten der Insel ist schon jetzt zu viel.

München – Der Sommer ist da und für viele beginnt bereits die Urlaubs-Saison. Eines der beliebtesten Ziele der Deutschen ist nach wie vor Mallorca. Doch bekanntlich kann die spanische Insel nicht nur mit Sonne und schönen Stränden aufwarten, sondern auch mit Bars und Clubs am Ballermann. Doch während sich die Gäste auf Mallorca beim Feiern austoben und ihren Urlaub in vollen Zügen genießen, sind die Bar- und Clubbetreiber genervt vom Andrang der Touristen. Viele reicht es bereits jetzt – dabei fängt die Sommersaison gerade erst an.

Massentourismus auf Mallorca: Wirte bereits im Juni von Party-Urlaubern genervt

„Wir kommen jetzt schon an unsere körperlichen Grenzen und der Sommer hat noch nicht einmal angefangen“, sagte Beatrice Ciccardini, Betreiberin des Restaurants „Zur Krone“ dem Mallorca Magazin: „So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie.“ Viele Mallorca-Besucher trinken zu viel, das sogenannte Komasaufen sei an der Tagesordnung, so die Wirtin. „Es wird getrunken ohne Ende. Einige liegen meistens noch um 9 Uhr morgens besoffen auf der Straße rum. Die Leute haben wohl nach Corona einiges nachzuholen“, glaubt die Wirtin. In diesem Jahr habe die Saison früher als in anderen Jahren Fahrt aufgenommen, bereits an Ostern erlebte Mallorca einen enormen Touristen-Andrang.

Andrang der Sauf-Touristen auf Mallorca: „Wir sind jetzt schon kaputt“

Zustimmung erhält die Gastronomin von einem anderen Wirt auf der Insel. Michael Bormann betreibt das Lokal „Deutsches Eck“ und empfindet die Feierlust der deutschen Touristen in diesem Jahr ebenfalls als extrem. Dass es sich bei seinem Lokal nicht um eine Kneipe handelt, haben laut Bormann offenbar nur wenige Touristen verstanden. Die Arbeit durch den Tourismus überlastet die Gastronomen offenbar. „Wir sind jetzt schon kaputt“, meinte Bormann gegenüber dem Mallorca Magazin.

Und die Party-Touristen kommen wohl nur zum Trinken in die Gaststätten. „Aufgrund der gestiegenen Preise decken sich die Urlauber mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt ein oder speisen in Fast-Food-Restaurants“, erklärte Juan Miguel Ferrer, der die Qualitäts-Initiative Palma Beach initiierte, dem Mallorca Magazin. Zusammen mit anderen Unternehmen wurde die Initiative 2016 gegründet und soll das Image aufbessern. So herrscht seit diesem Sommer an den Stränden auf Mallorca Rauchverbot.

Nicht nur Wirte auf Mallorca sind vom Massentourismus genervt – insbesondere von trinkfesten Urlaubern

Doch das Anliegen, den Sauftourismus einzudämmen, haben nicht nur die Gastronomen. Auch einheimischen ist der große Andrang an Touristen ein Dorn im Auge, denn inzwischen werden auf Mallorca ganze Orte von Touristen gekauft. Zudem sorgen die Touristen dafür, dass die Strände auf der Insel in Gefahr sind. Ein Experte spricht sogar von sterbenden Stränden auf Mallorca und warnt, dass es in ein paar Jahrzehnten keinen Badeurlaub auf der Insel mehr geben wird, wenn es sich nichts ändert.

Nicht nur Mallorca hat mit dem Andrang an Touristen zu kämpfen, in Italien wurden sogar rote Zonen eingerichtet, um dem Massentourismus entgegenzuwirken. (kiba)

