Erschreckende Studie: Der Holocaust ist für viele Niederländer nur ein Mythos – Politiker sind geschockt

Von: Marc Dimitriu

Ausstellung von Bildern Gefangener des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. © IMAGO/Jakub Porzycki

Der Holocaust ist einer der schrecklichsten Momente in der europäischen Geschichte. Doch viele jungen Europäer haben Studien zufolge große Wissenslücken bei dem Thema oder halten es sogar für einen Mythos.

Den Haag – Fast jeder vierte niederländische Erwachsene unter 40 Jahren bezweifelt den Holocaust. Das ist das Ergebnis einer Studie, die für einen großen Schock in den Niederlanden sorgt. „Das ist nicht nur sehr schockierend, es ist auch sehr ernsthaft“, schrieb Justizministerin Dilan Yesilgöz am Mittwoch auf Twitter. Es gebe viel zu tun für die Gesellschaft.

Holocaust-Studie sorgt für Entsetzten in den Niederlanden: Ein Viertel der 8- bis 40-Jährigen hält ihn für Mythos

Eine Studie der Claims Conference hatte ergeben, dass 23 Prozent der 18- bis 40-jährigen Niederländer den Holocaust für einen Mythos oder für übertrieben halten. Diese Zahl sei höher als bei anderen zuvor untersuchten Ländern. Die internationale Organisation setzt sich für Angehörige von Holocaustopfern ein.

Der Regierungsbeauftragte für die Bekämpfung des Antisemitismus, Eddo Verdoner, nannte die Ergebnisse entsetzlich. Er beklagte zunehmende Lücken im Wissen über die Geschichte. „Wir müssen dagegen steuern in den Schulen, beim Sport und auf den sozialen Medien.“

Der Holocaust Als Holocaust oder auch die Schoah (häbräisch für „die Katastrophe“) bezeichnet man den Völkermord der Nationalsozialisten an den Juden. Während des Zweiten Weltkriegs wurden von dem deutschen NS-Regime unter der Führung von Adolf Hitler rund 6 Millionen europäischen Juden systematisch ermordet. Schon zuvor wurden die Juden von den Nazis unterdrückt und vertrieben. Neben den Juden wurden auch politische Gegner, Zeugen Jehovas, Behinderte, Homosexuelle, slawische Bevölkerungsgruppen und Roma und Sinti in großer Zahl ermordet. Quellen: annefrank.org, yadvashem.org

Jährlich wird den Opfern bei einer Gedenkveranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gedacht.

Verharmlosung des Holocausts: Auch andere europäische Länder mit Wissenslücken

Auch niederländische Abgeordnete reagierten alarmiert und warnten vor Gefahren. Die Verharmlosung des Holocausts oder das Schüren von Zweifeln auch durch Politiker sei gefährlich, sagte der Fraktionsvorsitzende der linksliberalen Regierungspartei D66, Jan Paternotte, der Nachrichtenagentur ANP.

Aber auch in anderen europäischen Ländern ist das Wissen um den Holocaust erschreckend dünn. „Wieder einmal sehen wir einen signifikanten Wissensmangel über den Holocaust, ein historisches Ereignis, das von einschneidender Bedeutung ist“, sagte Berman, Präsident der Conference on Jewish Material Claims Against Germany, über die Frankreich-Umfrage. 25 Prozent der Millennials (1980 bis 1997 geboren) in Frankreich haben laut der Studie nichts vom Holocaust gehört. Oder sie glauben, nichts davon gehört zu haben. (md mit dpa)