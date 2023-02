Hollands Ex-Königin Beatrix feiert 85. Geburtstag - und wird von Königsfamilie im Stich gelassen

Von: Jennifer Lanzinger

Königin Beatrix feiert im Januar Geburtstag (Archivbild) © Frank Van Beek/ANP/dpa +++ dpa-Bildfunk

Die ehemalige niederländische Königin Beatrix feiert am Dienstag ihren 85. Geburtstag. Ihre Liebsten kann Beatrix an diesem Tag nicht alle um sich versammeln.

Den Haag - Grund zum Feiern hat aktuell die ehemalige niederländische Königin Beatrix: Am 31. Januar feiert Beatrix nämlich ihren 85. Geburtstag. Ihren Ehrentag muss die ehemalige Königin in diesem Jahr allerdings ohne den Großteil ihrer Familie verbringen. Ein Großteil ihrer Angehörigen ist aktuell nämlich in der Karibik. König Willem-Alexander, seine Frau Máxima und Kronprinzessin Amalia besuchen derzeit den karibischen Teil des Königreiches. Während die Königsfamilie vor Ort liebevoll und begeistert empfangen wird, muss die ehemalige Königin damit ausgerechnet an ihrem Ehrentag auf ihre Liebsten verzichten.

Ehemalige niederländische Königin Beatrix hat Geburtstag

Der Hof veröffentlichte am Dienstag auf der Homepage und in den sozialen Medien zu Ehren von Beatrix aktuelle Fotos. Dabei hatte der Hof allerdings nicht mitgeteilt, wie die ehemalige Königin Beatrix ihren Geburtstag stattdessen verbringen wird. Ihr Sohn, König Willem-Alexander, dessen Ehefrau Máxima und Enkelin Amalia befinden sich derzeit auf Aruba. Das Königspaar begleitet die 19-Jährige auf ihrem ersten offiziellen Besuch auf den sechs karibischen Inseln des Königreiches.

Niederländische Familie ist aktuell in der Karibik - Königspaar begeistert empfangen

Während die Königin ihren Ehrentag damit in kleinerer Runde verbringen wird, wurde die Königsfamilie in der Hauptstadt von Aruba, Oranjestad, begeistert empfangen. Viele Kinder standen mit Fähnchen am Straßenrand. Auf der Insel sollten sie zunächst den Nationalpark Parke Nacional Arikok besichtigen und anschließend die Universität und die Fußball-Akademie besuchen, wie der Hof mitteilte. Zum Abschluss des Tages werden die Oranjes bei einem Festival erwartet, um mit der lokalen Bevölkerung zu feiern - inklusive Häppchen, Musik und Tanz.

Beatrix war 33 Jahre lang - von 1980 bis 2013 - Königin der Niederländer. Seit ihrer Abdankung trägt sie wieder den Titel Prinzessin, aber sie absolviert noch immer regelmäßig offizielle Termine. So wird sie am Mittwoch ihren Sohn bei der nationalen Gedenkfeier zur verheerenden Sturmflut im Südwesten des Landes vor 70 Jahren vertreten.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia musste erst vor kurzem aus Sicherheitsgründen ihre Studentenwohnung räumen. Königin Máxima und König Willem-Alexander sehen sich mit Drohungen gegen ihre Tochter konfrontiert.