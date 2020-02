Tanklaster kollidiert mit Auto und kracht in Haus - zwei Menschen sterben

Der Tanklaster ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto am Freitagmittag im Landkreis Schaumburg in ein Haus gekracht.

Unfall in Niedersachsen

In Niedersachsen ist am Freitag ein Tanklaster mit einem Auto zusammengestoßen und anschließend in ein Haus gekracht. Zwei Menschen kamen ums Leben.