Bis zu 30 Grad im Oktober? Wetterprognose kündigt Sommer-Comeback im Süden an

Von: Victoria Krumbeck

Erst gab es eine Hitzewelle nach der anderen und dann stand plötzlich der Herbst vor der Tür. Doch wer denkt, dass die warmen Tage endgültig vorbei sind, kann sich auf Mitte Oktober freuen.

München - Der Herbst ist da und das nicht nur kalendarisch. In den letzten Tagen war es kalt und regnerisch in Deutschland und so wird es die nächsten Tage wohl auch weitergehen. Wer sich auf sonnige Herbstspaziergänge gefreut hat, der wird vom Wetter leider enttäuscht. Der Altweibersommer bleibt bislang noch fern. Eine neue Wetterprognose lässt allerdings Hoffnung auf warme Tage schöpfen. Mitte Oktober sollen die Temperaturen auf über 20 Grad klettern. Im Süden von Deutschland werden sogar fast 30 Grad erwartet. Der Ausblick für die nächsten Wochen bleibt spannend.

Wetter für die nächsten Wochen - Bis zu 30 Grad im Oktober?

In der Wetterprognose für die nächsten Wochen ist viel Bewegung drin, wie das Portal wetter.de berichtete. In den kommenden Tagen in noch mit einigen Schauern zu rechnen - es bleibt also zunächst nass und herbstlich. Vor allem im Westen wird viel Niederschlag erwartet, bei Temperaturen unter 15 Grad. Auch im Norden bleibt es zum Monatswechsel frisch und regnerisch. Danach soll sich das Wetter erst mal beruhigen, in der zweiten Oktoberwoche wird es dann überall trockener.

Menschen sitzen an einem sonnigen Herbsttag im Park. © Mateusz Wlodarczyk/IMAGO

Im Süden soll es laut den Berechnungen am trockensten bleiben. Schon Anfang Oktober sind Temperaturen von über 20 Grad möglich. Mitte Oktober können die Temperaturen dann auf über 25 Grad springen - sogar 27 Grad können erreicht werden. Es kann wieder sommerlich heiß werden. Auch im Westen, Norden und Osten steigen die Temperaturen Mitte Oktober auf über 20 Grad. Ein paar Tage wird man sich am goldenen Oktober erfreuen können, denn zum Ende des Monats wird es wieder frischer.

Das Wetter im Oktober - zum Ende des Monats bleibt es trocken

Im Süden folgt nach den sommerlichen Temperaturen ein Einbruch, mit Höchsttemperaturen von nur noch 10 Grad. Die Temperaturen pendeln sich dann in den letzten Oktober-Wochen bei etwa 15 Grad ein. Die Berechnungen zeigen, dass es zum Monatsende überall trockener werden soll. Anfang November brechen die Temperaturen allerdings wieder ein.

Ob es noch zu weiteren Änderungen der Berechnungen kommt, bleibt abzuwarten. Derweilen prognostizieren erste Wettermodelle, dass der Winter kälter wird, als bislang angenommen. (vk)