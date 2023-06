Unwetter drohen: Sommersturm Nikolaus rollt auf Deutschland zu – mit Temperatur-Achterbahn

Von: Robin Dittrich

Aktuell wechseln sich Sonne, Regen und Gewitter in Deutschland ab. Sommersturm Nikolaus könnte in den kommenden Wochen erneut für Unwetter sorgen.

München – Einige Unwetter brachten in den letzten Tagen etwas Abkühlung nach Deutschland. Nach einer länger anhaltenden Hitzeperiode freuten sich vor allem Landwirte. Bringt Sommersturm Nikolaus noch weitere Unwetter nach Deutschland?

Drohen noch in dieser Woche erneute Unwetter in Deutschland?

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, wechseln sich auch in den kommenden Tagen Sonne und Regen ab. Sind am Mittwoch noch Tageshöchstwerte zwischen 22 und 27 Grad zu erwarten, wird es ab Donnerstag schon wieder deutlich wärmer. Trotz Temperaturen von 25 bis 30 Grad am Donnerstag, kann es gebietsweise zu etwas Regen kommen. In der Nacht zu Freitag sind vereinzelte Gewitter zu erwarten, die erneut etwas Abkühlung bewirken.

In den kommenden Tagen soll es in Deutschland erneut zu teils schweren Unwettern kommen. © Jochen Eckel/Imago (Symbolbild)

Am Freitag wird das Wetter voraussichtlich ähnlich wie in der Nacht. Wie der DWD schreibt, wird es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt auch gewittrig. Im Süden und Osten Deutschlands kann es sogar zu kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Temperaturen kühlen bis zu 20 Grad ab, auch in der Nacht wird es kühler. Ein ähnliches Bild soll sich auch in den kommenden Tagen abzeichnen. Wie weather.com dementgegen berichtet, bringt Sommersturm Nikolaus starke Unwetter nach Deutschland. So gehen Sie bei Gewitterschäden an Haus und Eigentum vor.

Treibt Sommersturm Nikolaus am Wochenende sein Unwesen?

Weather.com schreibt, dass sich die Unwetterlage am Freitag deutlich schwerer entwickelt. Im Süden und teilweise auch im Osten sind Temperaturen von bis zu 30 Grad möglich. In kürzester Zeit können dann bis zu 40 Liter Regen fallen. Stärker regnen soll es vor allem aufgrund der Waldbrände in Kanada, da „durch den entstehenden Rauch die Wolkenbildungsprozesse intensiviert werden.“ Sommersturm Nikolaus hat sich im Nordatlantik gebildet und sorgt für starke Westwinde über den Britischen Inseln. Vor allem im Norden Deutschlands wird es deshalb wechselhaft und kühler.