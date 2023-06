Der Nocebo-Effekt: Wenn die Psyche bewirkt, dass ein Medikament schadet

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Bei Nocebo entwickeln Menschen durch ein Medikament Symptome oder Nebenwirkungen, obwohl sie gar keinen Wirkstoff erhalten haben. Medizinisch ist dies nicht erklärbar, psychologisch dagegen schon.

Frankfurt am Main – „Ich werde schaden“, lautet die Übersetzung von „Nocebo“ aus dem Lateinischen. Was ziemlich drastisch klingt, beschreibt recht anschaulich, was es mit dem sogenannten Nocebo-Effekt auf sich hat. Den meisten sagt der Begriff wohl wenig. In der Wissenschaft wird er oft auch als „Schattenseite der menschlichen Einbildungskraft“ oder „böser Bruder des Placebo“ bezeichnet. Placebo beschreibt den Glauben, dass ein Medikament Gutes vollbringt.

Was man unter dem Nocebo-Effekt versteht

Nocebo ist gewissermaßen das Gegenstück zu Placebo. Es geht hierbei um die negativen Folgen eines Medikaments oder einer Behandlung – diese treten aber nur zum Schein auf. Denn das Medikament hat eigentlich gar keine Wirkung. Trotzdem verspüren die Menschen nach der Einnahme plötzlich Nebenwirkungen oder eine Verschlimmerung bestimmter Beschwerden. Das Medikament macht sie also kränker, statt gesünder. Medikamente sind derzeit übrigens vielerorts knapp.

Worin der Unterschied zwischen Placebo und Nocebo liegt

Beim Placebo (Lat.: „Ich werde gefallen“) ist es genau umgekehrt: Eine kranke Person erhält ein Scheinmedikament, das keinerlei Wirkstoff enthält. Trotzdem fühlt sich der oder die Behandelte anschließend besser. Warum heilt die Arznei oder die Behandlung? Weil die Patienten und Patientinnen erwarten, dass ihre Beschwerden dadurch gelindert werden.

Beim Nocebo hingegen werden diese Erwartungen ins Negative umgekehrt. Allein der Glaube, dass eine Behandlung unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringen kann, führt dazu, dass diese auftreten. Eine Art selbsterfüllende Prophezeiung also.

So ähnlich versteht es auch Psychologe und Placebo-Experte Paul Enck, der bis 2014 Forschungsleiter in der Psychosomatischen Abteilung der Universitätsklinik Tübingen war und der auch zum Nocebo-Effekt geforscht und veröffentlicht hat.

Die Wirkung des Nocebo kann drastische Folgen haben

Placebo und Nocebo sind psychische Phänomene mit ähnlichem Mechanismus, aber unterschiedlicher Wirkung. © Dmitriy Demidovichx/IMAGO

Über 31 verschiedene Studien zu Nocebo haben er und seine Kollegen Winfried Häuser, Facharzt für psychosomatische Medizin am Klinikum Saarbrücken, und Ernil Hansen, Oberarzt am Universitätsklinikum Regensburg, ausgewertet. Einige davon haben sie mit ihren Teams selbst durchgeführt. Die Ergebnisse darauf haben sie in einem Artikel im Deutschen Ärzteblatt zusammengetragen.

Teilweise kam es durch den Nocebo-Effekt zu kuriosen Vorfällen, die deutlich zeigen, wie stark die psychologische Wirkung dieses Mechanismus ist. Medizinisches Fachpersonal müsse deshalb auch durchaus aufpassen, wie mit Patientinnen und Patienten kommuniziert wird, raten die Psychosomatik-Experten.

Wie es zum Placeboeffekt und seinem Gegenstück, dem Nocebo-Effekt, kommt

Die Folgen von unachtsamen Bemerkungen à la „Wir schläfern Sie gleich ein“ oder „Ich hole Ihnen mal etwas aus meinem Giftschrank“ vor einer Narkose, können durchaus schwerwiegend sein. Auch, wenn diese vielleicht witzig gemeint sind.

Denn gerade ängstliche oder pessimistische Menschen scheinen eher vom Nocebo betroffen zu sein, meint Anästhesist Hansen und beruft sich auf eine neuseeländische Studie.

In Studien zeigte sich, welche Folgen der Nocebo haben kann

Welche Ausmaße das annehmen kann, zeigen einige Beispiele, die Enck in der New York Times beschreibt: So haben 44 Prozent der Männer, die im Rahmen einer Studie Beta-Blocker eingenommen haben, erektile Dysfunktionen entwickelt, nachdem ihnen gesagt wurde, dass es durch die Einnahme dazu kommen kann. In der Kontrollgruppe trat diese Nebenwirkung nur bei 15 Prozent auf.

In einer anderen Studie entwickelten sowohl Menschen mit Laktoseintoleranz als auch Menschen ohne diese Diagnose plötzlich Verdauungsbeschwerden, die sie darauf zurückführten, dass sie Laktose verabreicht bekamen. Tatsächlich hatten sie aber Glukose erhalten. Es bestand also kein Zusammenhang zu Verdauungsbeschwerden und dem erhaltenen Präparat.

Studienteilnehmer entwickelten durch den Nocebo Symptome, die nicht erklärbar waren

Der wohl extremste Fall ist der eines US-Amerikaners, der an einer Studie zu Antidepressiva teilnahm. Er wusste nicht, dass er zu der Gruppe gehörte, die einen Placebo, also ein wirkstofffreies Medikament erhalten hatte. Im Versuch, sich das Leben zu nehmen, schluckte er 26 Tabletten – und entwickelte starke körperliche Symptome, die in der Notaufnahme auch tatsächlich messbar waren: Sein Blutdruck war auf gefährliche Weise abgefallen.

Laut Enck sei es daher wichtig, dass Medizinerinnen und Mediziner ein Bewusstsein dafür gewinnen, wie sie mit Patientinnen und Patienten sprechen. Denn dies sei unter anderem entscheidend, welche negativen Auswirkungen eine Behandlung haben kann. Dennoch dürften mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen nicht verschwiegen werden. Denn die Aufklärung darüber gehöre zu den ärztlichen Pflichten. Er empfiehlt stattdessen eine gemäßigte und dabei möglichst klare Wortwahl, die nicht missgedeutet werden kann.

Die Medikamentenknappheit wird auch dadurch hervorgerufen, dass viele Rohstoffe zu deren Herstellung aus dem Ausland stammen, vor allem aus China. Durch die Globalisierung werden Arzneiengpässe begünstigt.