Mysteriöse Entdeckung verursacht Panik: Wie gefährlich ist dieser Fund aus der Nordsee?

Norderney - Großes Rätselraten um die mysteriöse Entdeckung, die am Strand der Ostfriesischen Insel Norderney - die nächsten rößeren Städte sind Oldenburg und Bremen - gemacht wurde. Wie nordbuzz.de* berichtet, handelt es sich um Hunderte unbekannte Klumpen, die am Strand der Insel angespült wurden und über mehrere Kilometer verteilt lagen. Geht von dem eigenartigen Strandgut vielleicht sogar eine Gefahr für die Bevölkerung aus?

Mysteriöse Entdeckung auf Norderney und Langeoog: Klumpen aus der Nordsee verbreiten Panik

"Über den Fund am Strand der Insel wurden wir am Sonntag informiert", so ein Sprecher der Polizei. Derzeit ist noch völlig unklar, worum es sich bei dem mysteriösen Strandgut aus der Nordsee handelt. Momentan untersucht der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die angespülten Klumpen. Laut Carsten Lippe, Sprecher des Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, sei die Behörde im dafür Grunde gar nicht zuständig.

Doch um eine schnelle Klärung der Zusammensetzung gewährleisten zu können, sei eine Probe entnommen und nach Hamburg geschickt worden.

Wie gefährlich sind die angespülte Klumpen aus der Nordsee? Rätselraten um Strandgut auf Norderney

Carsten Lippe bittet die Bevölkerung um etwas Geduld: "Mit Erkenntnissen ist in den kommenden Tagen zu rechnen", so der Sprecher.Inzwischen sind die unbekannten Klumpen aus der Nordsee auch auf der Nachbarinsel Langeoog entdeckt worden. Laut des "Ostfriesische Kuriers" riecht die seltsame Masse auch unangenehm.

Derweil hat die Säuberung einzelner Strandabschnitte durch spezielle Strandreinigungsmaschinen begonnen. Was mit dem mysteriösen Strandgut anschließend passiert, wird erst nach Abschluss der laufenden Analyse entschieden.

