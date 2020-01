Vermisst nach Streit: Von Christian N. aus Eschwege fehlt jede Spur

Extrem-Wetter sorgt für Chaos in den Alpen: Ski-Gebiet komplett geräumt - Baum stürzt in Gondelbahn-Tragseil

Im Zillertal muss ein ganzes Skigebiet geräumt werden, zahlreiche Lifte in Tirol stehen zeitweise still: Nebel und böiger Wind haben in Österreichs Skigebieten am …