Vermisst: Flugzeug über Nordsee abgestürzt - Pilot aus Hannover verschwunden

Das war aber wieder ein "Schietwetter", wie wir "Butenbremer" an der sonnigeren Küste im Norden sagen.

An der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste und auf den Inseln Sylt, Amrum und Föhr, waren in Nordfriesland am Wochenende Temperaturen um die zwanzig Grad zu verzeichnen und dauerhafter Sonnenschein, bei wenigem Wind, wie in Bremen zu verzeichnen.

Die Meere im Norden bieten ausgesprochen hübsch anzuschauende, aber auch sehr tückische Wetterlagen, wie man im Norden weiß.

Dabei können ebenso schwere Unglücke geschehen, wie im Süden, fahren Lebensmüde oder urlaubende Laien, auf gesperrten oder mit Lawinenwarnungen belegten Strecken mit ihren Skiern.

Zum Glück fielen in zwei Fällen bei Unglücken auf Grund der Wetterlage, die sich am Wochenende an beiden Meeren im Norden abspielten, keine hohen Bergungs- und Genesungskosten an. Norddeutsche schütteln über Binnenländer, die wie der Flieger und sein vielleicht mit verunglückter Begleiter, beispielsweise aus Hannover kommen und abstürzen, nur den Kopf.

Ein sehr unerfahrener Pilot ist, wer bei Gewitter- und Unwetterwarnungen über die Nordsee fliegt. Zum Glück sind außer seinem vermuteten Begleiter, der ebenso unerfahren und deshalb waghalsig gewesen sein müsste, mit ihm mitzufliegen, keine anderen Leben dabei gefährdet oder ausgelöscht worden und keine höheren Sachschäden entstanden. Der Einsatz der DGzRS ist zudem gänzlich durch Spendengelder auch in diesem Falle finanziert. Spannend bleibt, ob, wann und an welchem Küstenabschnitt dievermutlich zwei toten Vermissten wieder auftauchen werden. Der Jadebusen ist nicht so groß. Hoffentlich zeiht es sie nicht noch raus aufs offene Meer.

Mehr Glück und ebenso wenig Erfahrung, hatten die Besatzungen und Skipper von fünf Segelyachten, die einen Tag vorher, gleich nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Travemünde in der Ostsee im Nebel auf den Priwallstrand aufgelaufen und festgekommen waren und ebenfalls von der spendenfinanzierten DGzRS geborgen werden mussten. Die Seenotretter der Stationen Grömitz, Travemünde und Timmendorf der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und das Ausbildungsboot MERVI der Seenotretter kamen den Yachten zu Hilfe.