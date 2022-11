„Teddybär-Mann“: Norwegische Sendung sucht nach Hinweisen zu Leichenfund — Spur führt nach Deutschland

Von: Nadja Zinsmeister

Die Kriminal-Sendung „Åsted Norge“ veröffentlichte das Foto eines Teddybären, der am Tatort gefunden wurde. © Screenshot Facebook @Åsted Norge

In einer norwegischen Kriminal-Sendung wurden Hinweise zu einem Mann gesucht, der vor Jahren tot in Norwegen gefunden wurde. Eine Spur führt nach Deutschland.

Oslo — Es dürfte einer der mysteriösesten Todesfälle in Norwegen sein: Vor vielen Jahren, 1992, fanden Jäger in dem norwegischen Nationalpark Hardangervidda die Überreste eines jungen Mannes. Lange Zeit rätselten die Beamten, was dem Toten damals zugestoßen war. Nun rollte die norwegische Sendung „Åsted Norge“, bei der Zuschauer der Polizei beim Lösen von Kriminalfällen helfen können, den Fall wieder auf. Eine Spur führt dabei nach Deutschland.

Norwegen rätselt bis heute über den Tod des „Teddybär-Mannes“

Der unbekannte Tote ist in Norwegen auch bekannt als der „Teddybär-Mann“, original: „Teddybjørn-mannen“. So hat die Polizei damals neben einigen anderen Sachen unter anderem einen Teddybären in der Nähe der Leiche gefunden. Das Stofftier sei dabei sehr alt gewesen und bereits an zahlreichen Stellen geflickt worden. Darüber berichtete die Bild. Da der Tote ihn damals mit zu seiner Wanderung genommen hatte, muss er für ihn offenbar von persönlicher Bedeutung gewesen sein. Bilder des Teddybären veröffentlichte die Kriminal-Sendung unter anderem in einem Facebook-Video:

Der Fall gibt bis heute Rätsel auf. Niemand weiß, wer der Tote ist oder wie er ums Leben gekommen ist. Da der Körper des Mannes sehr schlank sei, sei man zunächst sogar von einer Frauenleiche ausgegangen. Erst ein DNA-Test habe Aufschluss über das Geschlecht gebracht.

„Teddybär-Mann“ tot in Norwegen gefunden: Hinweis führt Ermittler nach Deutschland

Bereits eine erste Spur führe dabei laut der Bild nach Deutschland: So habe die Polizei neben dem Teddybären damals unter anderem ein Natron-Pulver der Marke „Dr. Oetker“ sowie einen Poncho von „Wäfo“ für Rucksack-Touristen gefunden. Man gehe davon aus, dass der Mann den Poncho vor seinem Tod wahrscheinlich in Hamburg bei „Globetrotter“ oder in München bei „Schuster“ gekauft hatte.

Nachdem der Fall nun noch einmal bei „Åsted Norge“ aufgerollt wurde und die Sendung um Hilfe aus der Bevölkerung bat, habe sich weiteren Informationen der Bild zufolge eine Zuschauerin mit einem Hinweis gemeldet. Sie behauptete demnach, dass sie 1998 eine deutsche Talkshow mit dem Talkmaster Jürgen Fliege gesehen hatte, die relevant sein könnte. Darin habe eine Frau erzählt, dass ihr Sohn in Norwegen vermisst sei. Doch Fliege könne sich nicht an die Sendung erinnern, ebensowenig sei sie im Archiv auffindbar. Damit bleibt der Fall des Toten in Norwegen zunächst weiterhin rätselhaft. (nz)

