Nostradamus-Manuskript in Deutschland gefunden – 300 Jahre alte „Prophezeiungen“ wieder aufgetaucht

Von: Martina Lippl

Das Nostradamus-Manuskript ist 300 Jahre alt. Das Werk wurde aus einer Bibliothek in Rom gestohlen. © Polizei

Die Geschichte um diese gestohlene Nostradamus-Abschrift könnte eine Vorlage für einen Krimi sein. Das originale Manuskript tauchte bei einem Antiquitätenhändler in Pforzheim auf.

Rom/Pforzheim – Es ist eine historische Abschrift eines Werkes des französischen Arztes und Astrologen Michel de Nostredame, besser bekannt als Nostradamus. Das Werk ist etwa 300 Jahre und eine originale Handabschrift von den Prophezeiungen des Nostradamus. Die rätselhaften und dunklen Verse des Nostradamus faszinieren Menschen seit Generationen. Das Interesse der Nachwelt an seinen Schriften ist enorm. Handgeschriebene Texte sehr kostbar.

Nostradamus-Manuskript aus dem 16. Jahrhundert sollte für 12.000 Euro versteigert werden

So kam es wohl auch, dass ein Antiquitätenhändler im April 2021 eine Handabschrift des Manuskripts als „Nostradamus M. Prophezeiungen von Michele Nostradamo“ über ein Pforzheimer Auktionshaus versteigern wollte. 12.000 Euro waren als Startangebot aufgerufen.

Die römische Staatsanwaltschaft bekam davon Wind und wandte sich an die deutschen Kollegen. Das Werk sollte per Europäischer Ermittlungsanordnung beschlagnahmt werden. Denn, es bestand der dringende Verdacht, dass das angebotene Manuskript im Jahr 2007 aus einer Bibliothek in Rom gestohlen worden war.

Gestohlenes Nostradamus-Manuskript nach 20 Jahren gefunden

Das Nostradamus-Werk mit dem Titel „Profetie di Michele Nostradamo“ wurde im Mai 2021 sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass das Buch von Rom über einen Bücherflohmarkt in Paris und über Karlsruhe nach Pforzheim gelangt war. Experten stellten fest, dass es bei dem Buch tatsächlich um die gestohlene, rund 300 Jahre alte originale Handabschrift handelt. Anhand des Bibliotheksstempels konnte es eindeutig der Bibliothek in Rom zugeordnet werden, teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Mitte März mit.

Jetzt nach 15 Jahren kann das Nostradamus-Werk wieder bei seinem rechtmäßigen Eigentümer. Die Carabinieri in Rom haben die im Jahr 2007 gestohlene kostbare Abschrift der Bibliothek in Rom zurückgegeben.

Untergang, Finsternis und Verwüstung – Wer war Nostradamus?

Der Franzose Michel de Nostredame (latinisiert: Nostradamus) lebte im 16. Jahrhundert. Er ist am 14. Dezember 1503. Er soll als Arzt und auch als Astrologe gearbeitet haben. Als engagierter Arzt im Kampf gegen die Pest erwarb er sich großes Ansehen. Seine Verse sind in einer verschlüsselten Sprache, einem Gemisch von Altfranzösisch, Latein und auch eigenen Wortgebilden abgefasst. Vieles ist kaum verständlich und schwer zu übersetzen. Über die Jahrhunderte gab es unzählige Auslegung der Verse. Berühmt geworden ist Nostradamus mit der vermeintlichen Vorhersage des französischen Königs Heinrich II. :

„Der junge Löwe überwindet den alten auf kriegerischem Feld im Einzelwettkampf. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Von zweien dann stirbt einer eines grausigen Todes“.

Obwohl die Verse keine konkreten Angaben enthalten, wurde das Ereignis der Dichtung Nostradamus nachträglich zugeordnet. Dass ein Turnier schon damals keine kriegerische Handlung war, änderte nichts daran. Heinrich II. kam bei einem Turnier ums Leben, indem eine Lanzenspitze in seinen Kopf drang. Nach qualvollem Leiden starb der König am 10. Juli 1559 an dieser Verletzung. Die Prophezeiung wurde auf das Ereignis einfach hingedeutet. Sein Ruhm als Wahrsager verbreitete sich noch zu Nostradamus Lebzeiten. Nostradamus starb am 2. Juli 1566. (ml)