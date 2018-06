Notarzt muss kilometerweit zu Unfallopfern laufen - Rettungsgasse blockiert

Vier Kilometer mussten Helfer nach einem Unfall auf der Autobahn A24 bei Wittstock joggen, um den Einsatzort zu erreichen. Sie hatten keine Wahl - die Rettungsgasse fehlte.

Wittstock - Nach einem Unfall auf einer Brandenburger Autobahn haben Rettungskräfte wegen einer fehlenden Rettungsgasse mehrere Kilometer zu Fuß zurücklegen müssen. Ein Transporter überschlug sich am Montag im Baustellenbereich auf der A24 bei Herzsprung, wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" am Dienstag berichtete. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Für die Fahrzeuge der Sanitäter und des Notarztes gab es jedoch kein Durchkommen, so dass die Einsatzkräfte zur Unfallstelle laufen mussten.

Warum gab es keine Rettungsgasse?

Medienberichten zufolge wurde für das erste Rettungsfahrzeug vor Ort zwar noch eine ausreichende Rettungsgasse gebildet. Danach hätten die Autofahrer die Gasse jedoch wieder geschlossen, so dass es für die anrückenden Sanitäter nicht genug Platz gab, um mit ihren Fahrzeugen zur Unfallstelle zu gelangen.

"So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte Steffen Müller, der bei dem Unfall als Kreiswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wittstock an der Dosse im Einsatz war, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Entgegen erster Vermutungen der Einsatzkräfte seien die Insassen des Kleintransporters zwar nicht eingeklemmt, aber dennoch schwer verletzt gewesen.

Fahrbahn an der Baustelle zu eng?

Müller sieht die Schuld aber nicht nur bei Autofahrern, sondern auch bei Verkehrsplanern. "Man sollte darüber nachdenken, die Fahrbahnbreite so zu gestalten, dass auch in Baustellenbereich bei einer Rettungsgasse ein Großfahrzeug der Feuerwehr durchfahren kann - wir haben es gestern nicht einmal mit kleinen Fahrzeugen geschafft", sagte er.

Ein Video bei Facebook sorgt im Januar für hitzige Diskussionen bei Facebook: Dort ist zu sehen, wie mehrere Lkws und Autos während eines Staus die Rettungsgasse nutzen, um nicht warten zu müssen.

