Lufthansa-Maschine aus München hat Probleme beim Landeanflug – Pilot meldet Notfall

Von: Kai Hartwig

Beim Flug einer Lufthansa-Maschine von München nach Montreal mussten Bordcrew und Passagiere einen kleinen Zwischenfall überstehen. Ein Sprecher äußert sich.

München/Montreal – Am Montag (15. Mai) startete vom Flughafen München eine Maschine der Lufthansa in Richtung Nordamerika. Ziel des Fluges war Kanada, genauer gesagt die Stadt Montreal. Doch auf dem Landeanflug gab es eine kurze Schrecksekunde für die Bordcrew von Lufthansa-Flug LH474.

Lufthansa-Flugzeug aus München hat Probleme bei Landeanflug in Montreal – Pilot meldet über Funk Notfall

„Während des Anfluges auf den Zielflughafen wurde eine Unregelmäßigkeit im Hydrauliksystem festgestellt“, sagte ein Lufthansa-Sprecher auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Wie in so einem Fall üblich meldete der Pilot der Maschine über Funk einen Notfall. Am Boden wurde vorsorglich ein Notfall-Plan aktiviert, Rettungskräfte machten sich bereit. Doch sie mussten glücklicherweise nicht eingreifen.

Laut einem Bericht des Fachportals avherald.com sei es durch das Hydraulikproblem zunächst nicht möglich gewesen, das Fahrwerk des Flugzeugs bei der Landung auszufahren. „Die Besatzung nutzte daraufhin die alternative Fahrwerksverlängerung, um das Fahrwerk auszufahren und setzte etwa 20 Minuten später zur sicheren Landung auf der Piste 24L an“, schilderte das Portal den weiteren Flugverlauf. Auch der Lufthansa-Sprecher bekräftige gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA: „Die Sicherheit an Bord war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.“

Zwischenfall bei Lufthansa-Flug von München nach Montreal geht glimpflich aus – Maschine landet sicher

Zu Schaden kam trotz der Probleme am Fahrwerk keiner, alle Passagierinnen und Passagiere konnten das Flugzeug unverletzt verlassen. Die Maschine wurde nach der geglückten Landung auf dem Flughafen Montreal laut avherald.com auf das Vorfeld der Landebahn geschleppt. Dort sei am Dienstag (16. Mai) eine „Inspektion und Reparatur durch das Techniker-Team erfolgt“, gab der Lufthansa-Sprecher an. Allerdings habe „der Rückflug LH475 bedauerlicherweise annulliert werden“ müssen. Man bedauere „die für die Passagiere entstandenen Unannehmlichkeiten“, hieß es weiter.

Ein aus München kommender Lufthansa Airbus A350-900 (im Bild eine andere Maschine dieses Flugzeugtyps) hatte beim Landeflug auf den Flughafen Montreal (Kanada) Probleme mit der Hydraulik. © Matthias Balk/dpa

Für besagten Flug von München nach Montreal hatte die Lufthansa, die kürzlich tausende neue Arbeiter einstellte, einen Airbus A350-900 eingesetzt. Das mit zwei Triebwerken ausgestattete Langstrecken-Flugzeug bietet Platz für bis zu 440 Passagiere. Laut Homepage der Lufthansa sind derzeit (Stand: 17. Mai 2023) insgesamt 21 Maschinen dieses Typs Teil der Flotte der größten deutschen Fluglinie.