Sensationsfund unter Notre Dame lässt Frankreich staunen - Forscher finden uralte Gräber

Von: Kathrin Reikowski

Notre Dame: Unter den Bodenplatten fanden Forscher alte Gebäudereste und Gräber. © imago/Robert Schmiegelt

Beim Wiederaufbau der Kathedrale Notre Dame in Paris sind Forscher auf eine Sensation gestoßen: Gräber tauchen auf - und uralte Fundamente.

Paris (Frankreich) - Die Pariser Kathedrale Notre Dame wird nach dem katastrophalen Brand im Jahr 2019 wieder aufgebaut. Jetzt sind Forscher auf Gräber gestoßen, die bis dahin völlig unbekannt waren. Wie National Geographic berichtet, stammen die Funde vermutlich aus dem 14. Jahrhundert.

„Die Fundstücke sind für unser Verständnis der Geschichte von Notre-Dame de Paris unglaublich wichtig“, erklärt das französische Kulturministerium. Für Frankreichs Geschichte hätten die Funde eine „bemerkenswerte wissenschaftliche Bedeutung“. Es war lange diskutiert worden, wie die Kathedrale wieder aufgebaut wird: Doch Notre Dame bekommt keinen Glasturm.

Beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame © picture alliance/dpa/AFP | Martin Bureau

Sensationsfund in Paris: Gräber unter Notre Dame mit Leichnam gefunden

Die erste Sensation für die Forscher: ein „vollständig erhaltene anthropomorphe Bleisarg, in dem noch immer die Überreste der darin bestatteten Person erhalten sind“, wie National Geographic berichtet. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich dabei um einen Würdenträger aus dem 14. Jahrhundert halten.

Bisher wurden die Funde lediglich gefilmt, und zwar mit einer endoskopischen Kamera. Eingeführt in das Innere des Sargs, zeigte sie „Pflanzenreste unter dem Kopf des Verstorbenen, Haare, Textilfragmente und organisches Material“. Das Kulturministerium geht davon aus, dass der Leichnam sehr gut erhalten sein könnte.

Spannender Fund in Paris: Forscher finden alte Gemäuer unter der Kathedrale Notre Dame

Zweite Sensation für die Forscher: Fragmente alter Mauern und Skulpturen unter den Bodenplatten. Die Überreste von Skulpturen gehörten offenbar einer Art Raumtrenner, der die Geistlichen vom restlichen Kirchenraum abgrenzte.

Die Ausgrabungen waren beim Wiederaufbau von Notre Dame vorsorglich angeordnet worden - mit dem großen Erfolg hatte aber offenbar niemand gerechnet. Die regionale Archäologiebehörde hatte die Ausgrabungen in der Höhe der Vierung, also dem Bereich, an dem sich Haupt- und Querschiff des Gebäudes kreuzen, in der Hoffnung, auf alte Gewölbeteile oder Skelette zu stoßen, veranlasst. Die Kathedrale hatte am 15. April 2019 gebrannt - über Ursachen für den Brand in Notre Dame wurde lang diskutiert. (kat)