Notre-Dame in Paris: Archäologen finden mittelalterliche Gräber bei Wiederaufbau

Von: Anna Lehmer

Die Kathedrale Notre-Dame wurde 2019 bei einem Brand stark beschädigt. Schnell wurden der Wiederaufbau veranlasst. Nun wurden bei Bauarbeiten mittelalterliche Gräber entdeckt. © picture alliance/dpa/AFP | Martin Bureau

Notre-Dame brannte vor wenigen Jahren beinahe komplett ab, bis 2024 soll die Pariser Kirche wieder stehen. Nun machten Forscher eine unglaubliche Entdeckung.

Paris - Als Notre-Dame brannte, stand nicht nur Paris und Frankreich still. Die ganze Welt blickte 2019 auf die mittelalterliche Kathedrale, wie sie in Flammen und Rauch stand und drohte, einzustürzen. Nur wenige Zeit nach dem Inferno kündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen raschen Wiederaufbau an. Drei Jahre später sind noch immer die Zeichen der Katastrophe deutlich zu erkennen, doch das schwere Baugerüst auf 40 Metern Höhe ist verschwunden. Die Restaurierungsarbeiten laufen seit Oktober 2021 und auch zahlreiche Forscher befinden sich auf der Baustelle. Nun wurde ein historischer Fund gemeldet.

Notre-Dame in Paris: Forscher entdecken unbekannte Gräber

Seit Juni 2021 dürfen Forscher auf dem Grundstück der Kathedrale eine archäologische Ausgrabung vornehmen, da in einem bestimmten Bereich der Kirche eine Erdbewegung vorgenommen werden muss, heißt es auf der Website des französischen Kultusministeriums. Auf einem 120 Quadratmeter großen Gelände suchen Geologen nach Material für den Wiederaufbau, insbesondere Skulpturelemente erhoffen sich die Verantwortlichen. Doch auch nach Fundamentschichten wird gegraben, um Informationen über die Geschichte der Notre-Dame zu gewinnen. Bei aktuellen archäologischen Untersuchungen haben Forscher jetzt mehrere bislang unbekannte Gräber entdeckt.

Notre-Dame brannte 2019 beinahe komplett ab. Der Wiederaufbau wurde schnell begonnen. Nun wurde ein Bleisarkophag entdeckt. © AFP/JULIEN DE ROSA

Paris: Archäologen finden Gräber aus dem 14. Jahrhundert

Die Funde seien von „bemerkenswerter wissenschaftlicher Qualität“, erklärte das französische Kulturministerium am Montag. Ein „vollständig erhaltener Sarkophag aus Blei“ sei unter den Gräbern entdeckt worden. Mutmaßlich wurde in diesem Grab ein „hoher Würdenträger aus dem 14. Jahrhundert“ beigesetzt worden. Mittels Endoskopkamera seien Pflanzenresten unter dem Kopf des Verstorbenen, Haaren, Textilfragmenten und organisches Material festgestellt worden. Das Ganze deute auf einen sehr guten Gesamterhaltungszustand hin, so das Ministerium auf seiner Website.

Notre-Dame: Historische Funde bei Bauarbeiten gemeldet

Die Gräber wurden auf der Höhe der Vierung entdeckt, wo sich Haupt- und Querschiff der Kathedrale kreuzen. Neben den Gräbern entdeckten die Archäologen unter dem heutigen Bodenbelag der Kathedrale eine „Grube“, in der „mehrfarbige Skulpturen vergraben“ waren. Diese seien Teil des alten Lettners von Notre-Dame, der um das Jahr 1230 errichtet und Anfang des 18. Jahrhundert zerstört wurde. Dabei handelt es sich um eine häufig kunstvoll verzierte Abtrennung, die den Raum der Geistlichen vom Rest des Kirchenschiffs absonderte. Im 19. Jahrhundert wurden bereits Teile dieses Lettners beim Bau der Turmspitze gefunden. Sie werden im Louvre-Museum ausgestellt.

Notre-Dame: Wiedereröffnung bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024

Die archäologische Ausgrabung soll am 25. März auf dem Gelände abgeschlossen werden. Was den Bleisarkophag betrifft, so soll er in den nächsten Tagen zur Untersuchung entnommen werden. Auch auf der Baustelle dürfte noch einiges an Arbeit auf die Verantwortlichen zukommen. Durch die Corona-Pandemie verzögerte sich der Wiederaufbau. Nun ist eine Wiedereröffnung bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 geplant. Die Fenster der Notre-Dame werden in Köln restauriert. (afp/ale)