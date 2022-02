Erste Lieferungen im Februar: Wer jetzt schon einen Novavax-Impftermin buchen kann

Von: Marc Dimitriu

Novavax wird in Deutschland noch im Februar verimpft. © Bihlmayerfotografie via www.imago-images.de

Mit Novavax gibt es bald einen neuen Corona-Impfstoff in Deutschland. Doch wer bekommt ihn und wie kommt man an einen Termin? Wir haben die Antworten für Sie.

München - Der Impfstoff des US-Herstellers Novavax wird bald zur Verfügung stehen, nachdem die Europäische Arzneimittelagentur (Ema) Ende Dezember grünes Licht gegeben hat. Im Februar sollen die ersten 1,75 Millionen Impfstoffdosen nach Deutschland geliefert werden.

Doch wer soll den neuen Impfstoff bekommen und wie kommt man an einen Impftermin?

Novavax: Wer bekommt einen Termin für den neuen Corona-Impfstoff?

Rheinland-Pfalz bietet als erstes Bundesland Impftermine für Novavax an. Laut dem SWR haben sich bereits in den ersten Tagen fast 10.000 Menschen für eine Impfung in Rheinland-Pfalz registriert. Dort kann man sich einfach über ein Online-Portal anmelden.

In anderen Bundesländer ist es nicht so einfach, an den Corona-Impfstoff zu kommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Samstag vorgeschlagen, Beschäftigte im Gesundheitsbereich und in der Pflege sollen „bevorzugt“ den Impfstoff von Novavax erhalten können. Dieser ist proteinbasiert, was eine seit langem bekannte Methode ist. Daher könnte der Impfstoff auch für Menschen interessant sein, die Vorbehalte gegen neuartige mRNA- und Vektorimpfstoffe haben. Die Länder können jedoch selbst darüber entscheiden, für wen sie den Novavax-Impfstoff verfügbar machen. Bislang schert aber nur Rheinland-Pfalz aus.

NRW verimpft Novavax vorrangig an Mitarbeiter in den Gesundheitsdiensten

Nordrhein-Westfalen will Novavax vorrangig an Mitarbeiter in den Gesundheitsdiensten verimpfen. „Die Gesundheitsminister-Konferenz sieht es als erforderlich an, den Impfstoff von Novavax prioritär an bisher nicht-geimpfte Beschäftigte in den Einrichtungen, in denen künftig eine Impfpflicht gelten soll, zu verimpfen“, sagte ein Sprecher von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Rheinischen Post.

„Damit sollen Beschäftigte, die sich bislang noch nicht für eine Covid-Schutzimpfung entscheiden konnten, die Möglichkeit erhalten, zeitnah noch eine vollständige Impfung mit dem neuen Impfstoff Novavax zu erlangen.“ Das Ministerium arbeite gerade am Verteilmechanismus. Ab 15. März gilt für die Beschäftigten im Gesundheitsbereich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Impfverweigerern droht dann die Kündigung. (md mit AFP)