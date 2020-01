Betrunkener Autofahrer überschlägt sich mehrfach

Im Kreis Gütersloh in NRW kam es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle und überschlug sich mehrfach.

Gütersloh/NRW – Am Mittwochabend hat ein junger Autofahrer (19) aus Bielefeld einen schweren Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr im Kreis Gütersloh verursacht. Um 23.15 Uhr war er in einem Opel Zafira auf einer Landstraße unterwegs. In einem Kreisverkehr verlor er offenbar die Gewalt über sein Fahrzeug, sodass sich dieses mehrfach überschlug. Dann kam es in einem angrenzenden kleinen Waldstück zum Stillstand. Als Augenzeugen dem jungen Mann zur Hilfe kommen wollten, fanden sie das Auto leer vor. Die ganze Geschichte gibt es bei owl24.de*.

