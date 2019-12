Bombe an Kita vermutet: Evakuierung droht

Liegt eine Bombe in der Nähe einer Kindertagesstätte? Die Auswertung von Luftaufnahmen lassen dies vermuten. Die Stadt kündigte eine Untersuchung der Stellen an.

Ahlen/NRW – Auf einem Grundstück in der Stadt in Westfalen liegt möglicherweise eine Bombe im Boden. Dies ergab die Auswertung von Luftaufnahmen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die Stadt leitete Maßnahmen ein und ordnete die Sondierung der Stellen ein.

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt in unmittelbarer Nähe einer Kindertagesstätte. Bereits während der Sondierung müssen die Kinder in Sicherheit gebracht werden. Die Stadt kümmert sich bereits in Absprache mit dem Jugendamt um alternative Räume. Doch das ist nicht alles: In der Nähe werden vier weitere Blindgänger vermutet, die weitere soziale Einrichtungen gefährden. Mehr dazu lesen Sie bei den Kollegen von msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.