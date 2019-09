Vox-Promi in U-Haft: Kriminalfall mit unfassbarer Wende - Innenminister Herrmann leistete erste Hilfe

Aus einem scheinbar gewöhnlichen Unfall auf der A3 entwickelt sich ein beispielloser Krimi. Innenminister Herrmann leistete kurz nach dem Unfall erste Hilfe.

Nürnberg - Es klingt wie ein filmreifer Krimi, doch die Rolle eines verunglückten TV-Tierarztes entwickelt eine erneute unfassbare Wende. Nach einem auf den ersten Blick scheinbar gewöhnlichen Verkehrsunfall auf der A3 kurz vor Nürnberg, entdecken Ermittler eine Leiche in einem Haus in Nordrhein-Westfalen. Auch Innenminister Joachim Herrmann spielt scheinbar eine Rolle.

Nach Unfall auf der A3: Vox-Promi offenbar in Kriminalfall verwickelt

Der Verkehrsunfall am Sonntag sorgte bereits für eine schockierende Erstmeldung, doch kurz darauf entwickelte sich der Crash bereits zu einem wahren Krimi. Nachdem ein 75-jähriger Mann auf der A3 Richtung Regensburg mit seinem Wagen auf ein vorausfahrendes Auto auffährt, wird auch ein drittes Auto in den Verkehrsunfall verwickelt. Der 75-Jährige verstirbt noch am Unfallort, seine Beifahrerin wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In Auto dahinter fahren der TV-Tierarzt und seine Ehefrau, auch sie werden in den Verkehrsunfall involviert. Nach dem Crash steigt die Ehefrau des Vox-Promis unvermittelt aus dem Wagen aus und überquert die Fahrbahn. Auf der Gegenfahrbahn wird sie von einem Fahrzeug erfasst. Mit schweren Verletzungen wird sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nun willBild wissen: Niemand geringerer als der bayerische Innenminister Joachim Herrmann leistete erste Hilfe am Unfallort, darüber berichtet auch merkur.de*.

Unglaubliche Wende nach Verkehrsunfall: Joachim Herrmann leistete erste Hilfe

Kurz darauf folgt die unglaubliche Wende: der Mann der schwer verletzten Frau steht im Verdacht, seine Schwiegermutter kurz vor dem Unfall umgebracht zu haben. Noch am Sonntagabend öffnen von besorgten Angehörigen alarmierte Rettungskräfte die Wohnung einer 76-Jährigen, dort wird der leblose Körper der Frau aufgefunden. Wie die Polizei kurz darauf laut Bild herausfindet, steht der eigene Schwiegersohn im Verdacht, die Frau umgebracht zu haben.

Während die Frau des Vox-Promis im Krankenhaus versorgt wird, wird der 53-Jährige noch in der Nacht auf Montag in einem Nürnberger Hotel überwältigt. Im Lauf des Dienstags entscheidet ein Richter, den 53-Jährigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Ob seine verletzte Ehefrau ebenfalls in das Verbrechen verwickelt war, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei Köln warnt ausdrücklich vor einem tödlichen Stoff aus einer Apotheke. Nach Einnahme des Medikaments gibt es bereits zwei Todesopfer.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.