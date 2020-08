Trotz Corona-Quarantäne: Mann geht in Nachtclub feiern - Zahlreiche Infektionen drohen

Obwohl er an Covid-19 erkrankt ist, geht ein Mann in einen Nürnberger Nachtclub feiern. Nun sucht das Gesundheitsamt Fürth nach den anderen Partygästen.

Partygast geht trotz Corona*-Erkrankung und häuslicher Qurantäne feiern.

Gesundheitsamt und Polizei versuchen nun die anderen Gäste zu ermitteln.

Aufgrund von falschen Informationen auf der Teilnehmerliste gestaltet sich das als schwierig.

Nürnberg - Möglicherweise entwickelt sich bald eine Party in einem Nürnberger Nachtclub zu einem sogenannten Superspreader-Event. Das heißt, mehrere Menschen könnten sich auf der Feier mit Corona infiziert haben. Bereits vor einer Woche ging ein Mann - der zuvor positiv auf das Virus getestet wurde und eigentlich unter häuslicher Quarantäne stand - auf diese Privatfeier. Das Gesundheitsamt Fürth versucht nun die Gäste an diesem Abend zu ermitteln. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet.

Corona-Infizierter ignoriert Quarantäne und geht feiern

Der infizierte Partygast stammt aus dem Landkreis Fürth. Er ging jedoch in der Nacht vom 15. auf den 16. August in den Nürnberger Club „Mach1“ feiern, berichtet br24.de. Zuvor wurde bei ihm aber Covid-19 festgestellt und er hätte eigentlich in häuslicher Quarantäne bleiben müssen. Ob dem Feiernden jetzt rechtliche Konsequenzen drohen, müsse später geklärt werden, so der Pressesprecher der Polizei, Marc Siegl. Das zuständige Landratsamt Fürth versucht nun in erster Linie, die anderen Partygäste ausfindig zu machen. Das habe oberste Priorität, so der Pressesprecher der Behörde, Christian Ell.

Die Suche nach den Mitfeiernden gestaltet sich aber als schwierig. Viele der als Privatfeier deklarierten Party haben sich nur unleserlich oder mangelhaft in die ausliegende Teilnehmerliste eingetragen. Manche Personen haben sogar komplett falsche Angaben gemacht. Nun muss sich auch die Polizei mit der Suche nach den Gästen befassen. Alle Anwesenden an dem Abend - also auch das Personal - gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1. Das heißt, diese Personen müssen sich umgehend bei ihrem nächsten Gesundheitsamt mit ihren Daten melden.

Coronavirus-Vorfall in Nürnberger Nachtclub: Aufruf an Partygäste sich zu melden

Das Gesundheitsamt Fürth und die Polizei bitten nun alle Feiernden die an dem besagten Tag zwischen 22.30 und vier Uhr morgens in dem Club „Mach1" waren, sich zu melden. Außerdem sollen sich die betroffenen Partygäste ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben, um die Gefahr andere anzustecken zu minimieren. Sie sollten zusätzlich einen Corona-Test machen, um festzustellen, ob sie infiziert sind. Möglicherweise haben das schon einige der Mitfeiernden getan, da sie vielleicht nach über einer Woche Inkubationszeit schon erste Symptome von Covid-19 gezeigt haben. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

