Perverser am Weiher unterwegs - Joggerin muss Grauen mitansehen

Nürnberg - Mitten am Morgen musste eine Frau etwas Grauenhaftes mitansehen. Sie joggte in der Nähe des Dutzendteichs in Nürnberg, als plötzlich ein Perverser ihren Weg kreuzte. extratipp.com* berichtet darüber.

Nürnberg: Joggerin am Dutzendteich unterwegs - plötzlich taucht Perverser auf

Was war passiert? Die Frau joggte am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in der Nähe des Dutzendteichs in Nürnberg, als ihr ein Mann entgegenkam. Der Unbekannte lief ihr hinterher und überholte die Joggerin plötzlich. Dann stellte er sich in den Weg und befriedigte sich selbst - die entsetzte Nürnbergerin musste das Grauen mitansehen. Die Frau lief weiter, traf jedoch kurz darauf im Bereich der Großen Straße erneut auf den Perversen.

Nach Ekel-Angriff auf Joggerin am Dutzendteich: Polizei Nürnberg sucht Perversen

Die Polizei Nürnberg beschreibt den Perversen vom Dutzendteich in ihrer Pressemeldung wie folgt: Etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er ist schlank und trug zum Tatzeitpunkt keinen Bart oder eine Brille. Auffällig sind die hellen Augenbrauen. Der Unbekannte hatte eine rote Jacke und eine hellblaue Hose der Marke Adidas an, so die Joggerin. Aus einem tragbaren Lautsprecher hörte der Exhibitionist laut Musik. Hinweise an die Polizei Nürnberg unter Telefon (0911) 211 233 33. Die Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Frau will in ihren Döner beißen - plötzlich tut Akne-Mann etwas Ekliges, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.