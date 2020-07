Im bayerischen Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) ist am Montag eine schreckliche Tat verübt worden. Ein Mann erstach seine Frau in einem Bus - vor den Augen der Passagiere.

In Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) kam es am Montagmittag (6. Juli) zu einer brutalen Tat in einem Linienbus.

Ein Mann erstach vor den Augen anderer Passagiere seine getrennt lebende Ehefrau.

Die 27-jährige Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Alle News und Infos rund um Bayern finden Sie immer aktuell in unserem Bayern-Ressort*.

Update vom 7. Juli, 6.45 Uhr: Nach der Bluttat in einem Linienbus im Allgäu soll ein Haftrichter am Dienstag (7. Juli) entscheiden, ob der tatverdächtige 37-Jährige in Untersuchungshaft muss. Die Polizei verdächtigt den Mann, seine von ihm getrennt lebende Frau am Montag in dem Bus erstochen zu haben. Während der Tat waren mehrere Kinder im Bus, diese waren offenbar auf dem Heimweg von der Schule.

Nach der Attacke auf die 27-Jährige ließ der Mann das Messer im Bus zurück und flüchtete. Die Ermittler fahndeten mit einem Großaufgebot nach ihm und konnte ihn wenig später festnehmen. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, dort starb die 27-Jährige. Der mutmaßliche Täter ist den Beamten bekannt. Schon im November 2019 habe es einen Übergriff des Mannes auf die Frau gegeben, wie die Ermittler berichteten.

Bluttat in Bayern: Mann ersticht seine Ehefrau im Bus - zehn Kinder werden Zeugen

Update vom 6. Juli, 22.13 Uhr: Nun sind weitere Hintergründe der Bluttat in Obergünzburg bekannt geworden. Die Tat geschah kurz vor dem Ortseingang von Obergünzburg, einem Markt mit etwa 6500 Einwohnern. Der Fahrer stoppte den Bus mitten auf einer Staatsstraße. Nach Angaben einer Sprecherin des Busunternehmens waren etwa zehn Kinder und vier Erwachsene während der Tat im Bus. Die Messerattacke habe sich im vorderen Teil des Fahrzeugs abgespielt, die Schulkinder hätten im hinteren Teil gesessen. Der Busfahrer und weitere Fahrgäste hätten die Polizei alarmiert.

Bluttat in Bayern: Mann ersticht seine Ehefrau im Bus - Schulkinder werden Zeuge

Update vom 6. Juli, 18.28 Uhr: Nach der schrecklichen Tat im bayerischen Obergünzburg kommen jetzt weitere Details ans Licht. Wie bild.de berichtet, sollen sich in dem Linienbus, in dem die Frau erstochen wurde, Schulkinder befunden haben.

Ursprungsmeldung vom 6. Juli 2020

Obergünzburg - Schreckliche Bluttat in Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu): Nach ersten Informationen der Polizei hat ein Mann vor den Augen anderer Passagiere in einem Linienbus seine getrennt lebende Ehefrau erstochen. Die Tat soll sich in den Mittagsstunden des Montags (6. Juli) ereignet haben.

Obergünzburg (Bayern): Schreckliche Bluttat in Bayern - Mann ersticht Ehefrau in Lienienbus

Wie die Polizei mitteilt, hat der 37-jährige Mann mehrfach auf seine Ehefrau eingestochen. Die alarmierten Rettungskräfte sollen noch vergebens versucht haben, die Frau zu reanimieren.

Der mutmaßliche Täter, ein afghanischer Staatsangehöriger, wurde nach kurzer Flucht gefasst. Auch das Opfer hatte die afghanische Staatsbürgerschaft. Der 37-jährige Mann wurde nach einer sofort eingeleiteten Großfahndung gefasst. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Festnahme nach #Tötungsdelikt in #Obergünzburg



Eine 27-jährige Frau wurde heute von mehreren Messerstichen schwer verletzt und erlag am Nachmittag ihren Verletzungen.



Das ganze geschah in einem Linienbus - ein 37-jähriger Mann wurde festgenommen.https://t.co/J5Py1l6fIf — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) July 6, 2020

Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu): Mann tötet Ehefrau in einem Linienbus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Das Opfer und der Tatverdächtige lebten demnach nicht zusammen, beide sollen unterschiedliche Wohnsitze gehabt haben. Der festgenommene Mann ist der Polizei bereits aus November 2019 bekannt, als es zu einem Übergriff auf seiner getrennt lebenden Frau kam.

Obergünzburg (Bayern): Bluttat im Linienbus - Frau mit Messer ermordet

Der Busfahrer und die anderen Fahrgäste wurden nach der Tat psychologisch betreut. Wie viele Passagiere sich zum Tatzeitpunkt in dem Bus befanden, war zunächst nicht klar. Die Leiche der Frau sollte noch am Montagabend von Gerichtsmedizinern obduziert werden. Am Dienstag soll der 37-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden.

---

In Regensburg ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Eine Zeugin berichtet von der Tat.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.