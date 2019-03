Mann will Friseurin reinlegen: Doch dann tappt er in eine Falle

Damit hatte ein 21-Jähriger bestimmt nicht gerechnet, als er zu einer Friseurin ging und ihr etwas zum Kauf anbot.

Obertshausen - Da staunte eine Friseurin in Obertshausen nicht schlecht, als ihr Maschinen und Scheren für den Salon angeboten wurden. Irgendwie kamen sie ihr bekannt vor, aber kein Wunder: Genau diese Sachen waren vor ein paar Tagen aus einem anderen Salon gestohlen worden.

Einbruch in Friseur in Obertshausen

Alles begann am letzten Donnerstag, als Unbekannte Scheren, Schneidemaschinen und anderes Equipment aus einem Friseurgeschäft in der Bahnhofsstraße in Obertshausen stahlen. Bis jetzt hatte die Polizei keinerlei Hinweise auf die Täter.

Wie op-online.de* berichtete, betrat dann am Samstag ein 21-Jähriger den Friseursalon im Einkaufscenter "Hit" in Obertshausen, während der Komplize davor wartete. Als er einige Schneidemaschinen aus seinem Rucksack holte und der anwesenden Friseurin zum Kauf anbot, stutzte diese.

Friseur im Hit Obertshausen: Die gleichen Maschinen

Auf den Maschinen waren die gleichen individuellen Markierungen angebracht, die auch in ihrem Salon in der Königsbergerstraße benutzt werden. Das liegt daran, dass die beiden Friseurgeschäfte in Obertshausen zusammengehören - das war dem Täter offensichtlich nicht bewusst.

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte, reagierte die Angestellte geistesgegenwärtig und erzählte dem 21-Jährigen, dass er später noch einmal wiederkommen solle, wenn die Chefin da sei. Der Täter mitsamt seiner 37-jährigen Begleitung tauchte tatsächlich noch einmal auf - in der Zwischenzeit hatte die Friseurin allerdings längst die Polizei alarmiert, die die Beiden festnahmen.

Obertshausen: Verdacht auf Hehlerei

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt, der Zweigstelle Offenbach und der Kriminalpolizei wegen Verdachts der Hehlerei gegen den 21-Jährigen dauern an. Er und sein 37-jähriger Begleiter wurden inzwischen entlassen.

