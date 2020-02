Zwangsräumung eskaliert: Mann wartet hinter Tür und schießt sofort - Haftbefehl erlassen

Nach der eskalierten Zwangsräumung in Obertshausen im Kreis Offenbach gibt es jetzt neue Details. Gegen den Verdächtigen ist ein Haftbefehl erlassen worden.

Update vom Montag, 17.02.2020, 11.23 Uhr: Nach der eskalierten Zwangsräumung in Obertshausen bei Offenbach hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchter Tötung gegen einen 67 Jahre alten Mann erlassen. Er sollte zwangsgeräumt werden und wartete mit geladener Waffe hinter der Wohnungstür. Als der Gerichtsvollzieher und ein Speditionsmitarbeiter klingelten, öffnete er die Tür und schoss sofort. Beide Männer wurden dabei schwer verletzt.

Ein weiterer Mann erlitt bei dem Angriff ein Knalltrauma. Ob der Verdächtige überhaupt einen Waffenschein besitzt, ist derzeit unklar und Teil der Ermittlungen.

Update vom Freitag, 14.02.2020, 16.06 Uhr: Zu der eskalierten Zwangsräumung in Obertshausen (Kreis Offenbach) gibt es neue Details. Der festgenommene 67 Jahre alte Mann wartete nach Informationen der „Bild“-Zeitung mit einer Waffe hinter der Tür seiner Wohnung. Als er einem Gerichtsvollzieher und einem Speditionsmitarbeiter öffnete, schoss er sofort.

Nachdem die Polizei den Verdächtigen verhaftete, informierte sie das Tierheim. Denn der Mann hatte Schlagen in seiner Wohnung, um die sich nun das Tierheim kümmert.

Update vom Freitag, 14.02.2020, 13.20 Uhr: Die Polizei hat weitere Details zu der eskalierten Zwangsräumung in Obertshausen (Kreis Offenbach), bei der Schüsse fielen und vier Personen verletzt wurden, bekanntgegeben. Demnach untersucht die Kriminalpolizei zur Zeit den mutmaßlichen Tatort, ein Haus in der Maingaustraße in Hausen. Gegen 8.50 Uhr waren auf dem Flur mehrere Schüsse abgegeben worden sein.

Der mutmaßliche Schütze ist ein 67 Jahre alter Mann, der in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses lebt. Er soll auf einen Gerichtsvollzieher und einen Speditionsmitarbeiter geschossen und die Männer schwer verletzt haben. Ein weiterer Helfer des Gerichtsvollziehers erlitt ein Knalltrauma.

Die beiden Schwerverletzten kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verdächtige wurde bei der Festnahme ebenfalls verletzt, auch er wurde in einer Klinik behandelt. Die Hintergründe des Vorfalls in Obertshausen sind nach Angaben der Polizei Offenbach noch unklar. Auch zum Motiv des mutmaßlichen Schützen werde noch ermittelt.

Obertshausen (Kreis Offenbach): Vierte Verletzter nach Schüssen in Wohnhaus

Update vom Freitag, 14.02.2020, 11.56 Uhr: Bei der eskalierten Zwangsräumung im hessischen Obertshausen (Kreis Offenbach) hat es noch einen vierten Verletzten gegeben. Ein Begleiter der beiden schwer verletzten Männer erlitt durch die Schüsse ein Knalltrauma, berichtet die dpa. Die beiden schwer Verletzten, ein Gerichtsvollzieher und ein Speditionsmitarbeiter, schweben nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

Update vom Freitag, 14.02.2020, 10.51 Uhr: Nach Medienberichten ist im hessischen Obertshausen bei Offenbach eine Zwangsräumung eskaliert. Bei den Verletzten handelt es sich nach Informationen von Radio FFH um einen Gerichtsvollzieher und einen Speditionsmitarbeiter.

Sie sollen an der Wohnung eines Mannes in Obertshausen geklingelt haben. Als er die Tür öffnete, fing er nach ersten Informationen sofort an zu schießen.

Erstmeldung vom Freitag, 14.02.2020, 10.01 Uhr:Obertshausen - In Obertshausen bei Offenbach sind zwei Menschen durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Freitag (14.02.2020) gegen 8.50 Uhr an der Maingaustraße in Hausen, teilte die Polizei Südosthessen mit. Die beiden Verletzten kamen umgehend in eine Klinik.

Obertshausen: Schüsse im Kreis Offenbach - Polizei steht vor Rätsel

Die näheren Umstände zur Schussabgabe in Obertshausen (Kreis Offenbach) sind laut Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Die Ermittler nahmen den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung vorläufig fest. Dabei trug er leichte Verletzungen davon. Ein Polizeihubschrauber macht aktuell Übersichtsaufnahmen vom Tatort. Über die Schüssen in Obertshausen berichtet ebenfalls Mannheim24.de

Von Christian Weihrauch

+++Der Text wird fortlaufend aktualisiert+++

In Offenbach nur unweit von Obertshausen haben Schüsse die Polizei jüngst in Atem gehalten. Es gab einen Polizeieinsatz, wie op-online.de berichtete.

