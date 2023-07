Kroatien-Urlauber, aufgepasst: Pünktlich zur Ferienzeit ändert sich die Sonntagsregelung

Kroatien: Wer im Sommer-Urlaub shoppen will, sollte sich mit dem neuen Sonntagsöffnungsverbot vertraut machen

Kroatien startet in die Sommersaison. Ausgerechnet ab 1. Juli 2023 tritt eine neue Regelung für Geschäfte an der Adriaküste in Kraft. Das sollten Urlauber wissen.

Zagreb – Die Küste, das Meer und die vielen Inseln – Kroatien ist ein Traumziel für viele Urlauber. Das Land an der Adria gilt als eines der schönsten Reiseziele. Doch über dem Paradies ziehen dunkle Wolken auf. Die Hafenstadt Dubrovnik gilt inzwischen als Touristen-Hotspot und heillos überlaufen. In der Altstadt nerven Rollkoffer so sehr, dass dort ein Kofferverbot für Ruhe sorgen soll. Nun sorgt eine weitere Hiobsbotschaft für Ungemach: das Sonntagsöffnungsverbot.

Urlaub in Kroatien: Sonntagsöffnungsverbot seit Anfang Juli in Kraft – sind die Geschäfte am Sonntag offen oder nicht?

In Kroatien sollen die Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen eingeschränkt werden. Seit dem 1. Juli 2023 ist das Sonntagsöffnungsverbot in Kraft. Geschäfte dürfen demnach nur noch an 16 Sonntagen im Jahr öffnen. Händlerinnen und Händler können allerdings die Sonntage selbst wählen, an denen sie arbeiten – also ihre Geschäfte öffnen.

Für Urlauber ist wohl kaum zu durchschauen, wann und wo welche Geschäfte am Sonntag tatsächlich offen oder geschlossen haben. Doch während der Tourismussaison im Sommer dürften, laut kroatischen Medien, Geschäfte und Einkaufzentren an der Küste sonntags geöffnet bleiben. Und zwar den ganzen Sommer lang, berichtet das österreichische Newsportal oe24.at übereinstimmend mit anderen Medien. In der Hauptstadt Zagreb dagegen würden die Geschäfte während der Sommermonate überwiegend geschlossen sein, um dann zum Schulbeginn im September und vor Weihnachten zu öffnen.

Sonntagsöffnungsverbot in Kroatien: Das sind die Ausnahmen

In Kroatien gibt es von dem allgemeinen Sonntagsöffnungsverbot jedoch Ausnahmen:

Geschäfte an Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Flughäfen, Häfen und Jachthäfen, Schiffen, Tankstellen, Campingplätzen, in Krankenhäusern, Hotels und kulturellen Einrichtungen dürfen ohne Einschränkungen öffnen.

Ausgenommen vom Sonntagsöffnungsverbot sind in Kroatien Kioske sowie der Verkauf von Bauernhofprodukten auf Märkten. Für Bäckereien, Blumengeschäfte gibt es hingegen keine Ausnahme auf den Märkten.

Übrigens: In Kroatien bleiben an wichtigen landesspezifischen Feiertagen öffentliche Einrichtung und viele Geschäfte geschlossen: wie am Nationalfeiertag (30. Mai), Tag des antifaschistischen Kampfes (22. Juni) und am Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit und Tag der kroatischen Verteidiger (5. August). Eine weitere Aufzählung der Feiertage in Kroatien findet sich auf der Tourismusseite croatia.hr.

Der Massentourismus macht neben Kroatien auch anderen Reisezielen in Europa zu schaffen. In Italien sowie Spanien gelten in verschiedenen Orten wichtige Regeln für Touristen. (ml)