„Ethisches Ritual“ statt Adventszeit? Pläne in zwei Schulen sorgen für hitzige Diskussionen in Österreich (Symbol).

Zu wenig katholische Kinder

Von Martina Lippl schließen

Statt einer traditionellen Adventsfeier planen zwei Schulen in Österreich ein „ethisches Ritual“. Ein Elternbrief dazu sorgt im Nachbarland offenbar für Diskussionen.

Wien – In der Weihnachtszeit stehen auch in einigen Schulen Adventsfeiern an. Zwei Schulen in der Stadtgemeinde Loeben in der Steiermark (Österreich) haben sich selbst für ein „ethisches Ritual“ entschieden. Wie das ORF berichtet, sei die Zahl der katholischen Schülerinnen und Schüler in manchen Klassen in der Minderheit. Religiöse Inhalte sollten in den Hintergrund gestellt werden, um allen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen.

Österreich: Aufregung um „ethisches Ritual“ statt Adventsfeier an Schulen

Über das Schreiben der Schulleitung an die Eltern berichtete die Kleine Zeitung zuerst. Laut dem ORF habe sich daraufhin allerdings nur eine Mutter an die Schulleitung gewendet, weil sie ihr Kind nicht an dem „ethischen Ritual“ teilnehmen lassen wollte. Die Bildungsdirektion bestätigte demnach dem österreichischen Sender den entsprechenden Bericht.

Advent, Christkind, Nikolaus und Weihnachten - Begriffe in Österreichs Schulen kein Problem

Advent, Christkind, Nikolaus und Weihnachten stünden aber laut den Behörden nicht zur Debatte. Ähnliche Schreiben habe es an anderen Schulen auch nicht gegeben. Das christliche Brauchtum sieht auch der Elternverband nicht in Gefahr. Seit einigen Jahren würde zunehmend sensibler mit anderen Kulturen umgegangen werden, so die Präsidentin des Elternlandesverbandes im ORF. Die Eltern seien sehr tolerant.

FPÖ Steiermark spricht von „skandalösem Schreiben“

Die FPÖ Steiermark dagegen spricht von einem „skandalöses Schreiben“ und will den Elternbrief zum Thema im Landtag machen. Die Freiheitlichen sehen ihre christlichen Werte zunehmend gefährdet. Ein entsprechender Antrag „der ein Bekenntnis zu unserem Wertefundament beinhaltet, wird ebenfalls schleunigst im Landtag Steiermark eingebracht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. (ml)