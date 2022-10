Bettwanzen im Nachtzug in Österreich: „Wie kann das sein?“

Von: Christoph Gschoßmann

In einem österreichischen Nachtzug entdecken Passagiere Bettwanzen. © Twitter/EvelynShi95

Diese Fahrt werden die Passagiere bestimmt nicht so schnell vergessen: Ein österreichischer Nachtzug war von Bettwanzen befallen.

München/Wien - Eine Nachtzugfahrt wird zum Albtraum: In einem Waggon der österreichischen Bundesbahn (ÖBB) wurden bei einer Fahrt von der Hauptstadt Wien ins niederländische Amsterdam Bettwanzen entdeckt.

Am Dienstagabend (11. Oktober 2022) hatten Fahrgäste in ihrem Bettzeug die ungebetenen Mitreisenden entdeckt und alarmierten das Personal. Die Bahn bestätigte den Vorfall gegenüber der Presseagentur APA. Die Mitarbeitenden ließen den Zug anhalten und den gesamten Waggon räumen, denn alle Abteile waren betroffen. Die Fahrgäste wurden auf andere Waggons aufgeteilt.

Bettwanzen in österreichischem Nachtzug - Ein Waggon oder der ganze Zug betroffen?

„Der gesamte Wagen wurde für Fahrgäste gesperrt und einer gründlichen Reinigung unterzogen“, so ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder. Für einige Fahrgäste kam diese Umsiedlung zu spät, denn Gepäck und Kleidung waren schon von den Wanzen verseucht. Rieder: „Wir möchten uns dafür bei den Fahrgästen entschuldigen. Die betroffenen Fahrgäste erhalten selbstverständlich eine Entschädigung.“

Auf Twitter gab es andere Darstellungen: Fahrgäste seien informiert worden, dass der ganze Zug mit Bettwanzen befallen sei. Eine Userin schreibt: „Eine Freundin ist gestern mit dem Nachtzug nach Brüssel gefahren. Vier Stunden nach Abfahrt wurden die Fahrgäste informiert, dass der ganze Zug von Bettwanzen befallen sei. Die waren bis dahin schon sowohl an ihrer Kleidung, ihrem Bett und Koffer mit Inhalt. Wie kann das sein?“

Laut ÖBB seien Insekten an Bord sehr selten. Durch Gepäck kämen sie meist unbemerkt an Bord. „Aufgrund dessen achten die ÖBB in alle unseren Zügen auf hohe Hygienestandards und regelmäßige Reinigungszyklen. Unsere Nightjets werden regelmäßig und gründlich gereinigt. Bei Insektenbefall werden die Waggons sofort abgestellt und überprüft.“ (cg)

