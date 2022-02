Österreich will Corona-Regeln bald „stark“ lockern - Technik-Problem bei Impfpflicht sickert durch

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Corona-Szene aus Wien (Archivbild): Österreich plant weitere Maßnahmen-Lockerungen. © Volker Preußer/Imago

Das deutschsprachige Nachbarland hat als erstes in der EU die allgemeine Corona-Impfpflicht. Laut einem Bericht wirft die Umsetzung bereits praktische Fragen auf.

Wien - Das österreichische „Covid-Prognose-Konsortium“ hatte Anfang des Monats gute Nachrichten. Es rechnet damit, dass die jüngste Omikron-Welle in dem Land seinen Zenit erreicht hat. Grund sei die höhere Infektiosität der Variante – und die Impfung, die Menschen vor schwerem Verlauf schützt.

Wie das österreichische Portal oe24.at erfahren haben will, plant die Regierung daher für März das Aus für weitere Pandemie-Schutzmaßnahmen. Dann könnten die Gästebeschränkungen bei Events, die aktuell bei 2000 liegt, „stark“ gelockert werden. Zudem soll die Sperrstunde in der Gastronomie fallen, die FFP2-Maskenpflicht allerdings weiter gelten, heißt es in dem Bericht.

Am Samstag (5. Februar) ist in Österreich außerdem die allgemeine Corona-Impfpflicht in Kraft getreten – EU-weit die erste derartige Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie. Doch laut einem weiteren Bericht zeichnen sich bereits Probleme ab.

Corona-Impfpflicht in Österreich: Technikprobleme bei Ausnahmefällen

Die Impfpflicht für alle Menschen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich wird bei Verstößen mit Strafen von 600 bis 3600 Euro belegt. Ausnahmen gelten für Schwangere und diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Auch Genesene sind für 180 Tage befreit.

Die österreichische Zeitung Der Standard berichtet nun von „technischen Unklarheiten“ bei diesen Ausnahmen. Laut Gesetz müssten Ärztinnen und Ärzte den Ausnahmegrund ins Impfregister eintragen lassen. Doch gäbe es nach Informationen des Standard noch kein zentrales digitales Speichersystem.

Einige Bundesländer hätten vom Gesundheitsministerium daher eine Lösung gefordert – und das wiederum darauf verwiesen, dass sie eigene digitale Systeme bauen dürften. Allerdings würde dies zu einem „immensen Aufwand“ führen, würde zum Beispiel eine Wienerin in Salzburg kontrolliert, bemängelt die Zeitung.

Österreich hat als erstes EU-Land allgemeine Corona-Impfpflicht

Die Elektronische Gesundheitsakte (Elga) wolle so eine zentrale Upload-Möglichkeit „spätestens im April“ verfügbar machen, teilte das Gesundheitsministerium auf Standard-Anfrage mit. Bereits vorher könnten Betroffene eine Impfbefreiung etwa bei berechtigten Spezialambulanzen erhalten.

Europaweit spielt Österreich durch die Einführung der Impfpflicht eine Vorreiterrolle. Mehrere Staaten verhängten eine teilweise Impfpflicht, darunter das Nachbarland Italien. Dort müssen sich ab 15. Februar alle über 50-Jährigen gegen das Virus immunisieren lassen. In Griechenland ist die Impfung seit Anfang des Jahres für alle über 60-Jährigen Pflicht. In Deutschland gilt eine Impfpflicht für Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeheimen ab dem 15. März. (frs)