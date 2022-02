Österreich lockert Einreisebestimmungen am Dienstag – dabei gibt es eine Überraschung

Von: Franziska Schwarz

In Österreich greifen seit diesem Dienstag neue Regeln für die Einreise. Die Gültigkeitsdauer für Impfungen betreffen sie laut einem Bericht aber nicht.

Wien - Seit diesem Dienstag (22. Februar) gilt für nach Österreich Einreisende wieder die 3G-Regel. Damit können auch Ungeimpfte wieder ins Land kommen, sofern sie einen negativen Corona-Test vorweisen. Für die Tourismusbranche ist das ein wichtiger Schritt, um im Rest der Wintersaison noch möglichst viele Gäste nicht zuletzt aus Deutschland empfangen zu können.

Nach Informationen von oe24.at wird in der neuen Einreiseverordnung die Gültigkeitsdauer von Impfungen und Genesungen doch nicht verkürzt. Dies sei zunächst so - offenbar aufgrund eines Fehlers - angekündigt gewesen, so das österreichische Portal. Nun werde lediglich der kürzestmögliche Abstand zwischen Zweit- und Drittimpfung von 120 auf 90 Tage verkürzt.

Was die neue 3G-Regel bei der Einreise angeht, seien nun neben einem höchstens 72 Stunden zurückliegenden negativen PCR-Tests auch Antigentest zulässig, die nicht mehr als 24 Stunden alt sind. Dies gilt nicht für Antigentests für den Heimgebrauch. Unter-12-Jährige brauchen demnach keine 3G-Nachweise erbringen. Spezielle Regelungen für Pendler und schulpflichtige Kinder wurden jetzt gestrichen, schreibt oe24.at. Ausgenommen von der 3G-Regelung sind neue Virusvarianten-Gebiete.

Ein Schild mit der Aufschrift „Republik Österreich - 500m“ kurz vor der Grenze „Saalachbrücke“ bei Freilassing in Österreich © Matthias Balk/dpa

Lockerungen in Österreich: „Haben Corona-Pandemie noch nicht überwunden“

Das jetzige Infektionsgeschehen ermögliche „ein würdiges Frühlingserwachen aus einem eingefahrenen Krisenmodus“, sagte jüngst sagte Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). „Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden“, fügte indes Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hinzu.

Die Lage im Herbst könne sich aber wieder verschärfen, mahnte Mückenstein. Deshalb müsse der Sommer fürs Impfen genutzt werden. Die Impfpflicht stehe nicht zur Disposition. Aktuell liegt die Quote derjenigen mit Grundschutz, für den meist zwei Spritzen nötig sind, bei 70 Prozent.

Corona in Österreich: Wien will an 2G in der Gastro festhalten

Österreich lockert bereits seit dem 19. Februar. Ausnahme ist die Landeshauptstadt Wien, die teilweise die 2G-Regel zum Beispiel in der Gastronomie zunächst beibehalten will.

Die 7-Tage-Inzidenz, die zuletzt in dem Land bei etwa 2200 lag, weist einen rückläufigen Trend auf. Die Situation in den Kliniken - speziell auf den Intensivstationen - ist stabil. (frs)