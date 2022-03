Corona-Chaos in Österreich: Maske oder doch 3G? Verwirrung um neue Regel

Von: Jennifer Battaglia

Ganz an den Nagel wird man die FFP2-Maske in Österreich wohl doch nicht hängen. Die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes soll wieder auf alle Innenräume im Land ausgeweitet werden. © Daniel Karmann/dpa

Die Corona-Maßnahmen in Österreich sollen wieder verschärft werden - doch die angekündigte Verordnung lässt auf sich warten.

Wien - Beim Coronavirus gibt es gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich Rekord-Infektionen. Aktuell (Stand 23. März) verzeichnet der deutsche Nachbarstaat über 50.000 positiv Getestete pro Tag. Das sind auf die Einwohnerzahl umgerechnet fast doppelt so viele Neuinfektionen wie derzeit in Deutschland.

Der österreichische Bundesgesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte deshalb vergangenen Woche an, die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen zum heutigen Datum (23.3.) wieder einführen zu wollen. Eine entsprechende Verordnung lässt aber weiter auf sich warten.

Coronaregeln in Österreich: Neue Verordnung verspätet sich

Eigentlich hätte die Verordnung bereits gestern veröffentlicht und heute in Kraft treten sollen. Wie die österreichische Presse einheitlich berichtet, verschiebt sich das Prozedere jetzt um einen Tag. Die neuen Regeln sollen dann erst ab morgen gelten.

Voran wurde bekannt, dass die Verordnung deutlich differenzierter ausfallen wird, als bisher angenommen. Es soll Wahlmöglichkeit zwischen einer FFP2-Maskenpflicht und dem 3G-Modell geben. Heißt konkret: Jedes Lokal, Theater, Kino oder Friseurstudio in Österreich könnte künftig selbst entscheiden, ob Gäste und Kunden im Innenraum FFP2-Maske tragen müssen, oder ob am Eingang Impf-, Genesenen- oder Testnachweis kontrolliert wird und damit im Innenraum die Maskenpflicht fällt.

Coronaregeln in Österreich: Kostenlose Tests sollen wegfallen

Der Vorschlag erscheint deshalb heikel, da es in Österreich sehr bald nur noch eine begrenzte Anzahl an kostenlosen Antigentest pro Person geben soll. Wie die österreichische Tageszeitung Kurier berichtet, sind für jeden Bürger ab 1. April nur noch fünf Antigentests und fünf PCR-Tests pro Monat kostenfrei. Laut Onlineportal oe24.at kritisieren die Betreiber von Gastro bis Hotellerie im Hinblick auf die Wahlmöglichkeit FFP2 oder 3G die starke Einschränkung der kostenfreien Tests.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) pochte gegenüber oe24.at auf die Praxistauglichkeit der neuen Maßnahmen, gab aber keine weiteren Details bekannt. Allzu streng dürften die Einschränkungen laut oe24.at aber nicht ausfallen. „Wenn wir in andere Länder der EU schauen, sind die Maßnahmen auch weitestgehend abgeschafft worden“, meinte Köstinger.

Österreich: Erst Anfang März war massiv gelockert worden

Am 5. März hatte Österreich weitgehend seine Corona-Regelungen aufgehoben. Seitdem gab es keine 3G-Nachweispflicht mehr. Auch die Sperrstunde fiel weg und die Nachtgastronomie wurde geöffnet, was zum Teil zu tumultartigen Szenen vor österreichischen Diskotheken führte. Die FFP2-Maskenpflicht bestand nur noch in bestimmten Innenräumen, zum Beispiel im Krankenhaus, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Supermärkten.

Am 9. März hatte die österreichische Bundesregierung außerdem die nur einen Monat zuvor in Kraft getretene Impfpflicht vorübergehend ausgesetzt. Zwar sei die allgemeine Impfpflicht zur Sicherstellung einer hohen Durchimpfungsrate laut Bericht des österreichischen Bundesgesundheitsministeriums prinzipiell sinnvoll, eine sofortige Umsetzung erscheint aus rechtlicher Sicht derzeit aber nicht erforderlich. Spätestens im Juni soll die Lage neu bewertet werden. (jb)