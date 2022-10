Österreich bleibt auf Corona-Impfstoff sitzen – Sieben Millionen Dosen abgelaufen

Von: Martina Lippl

Österreich bleibt auf Corona-Impfstoff sitzen. Millionen Impfdosen sind abgelaufen. Vor allem der unangepasste Corona-Impfstoff wird offenbar ein Problem.

Wien – In Österreich sind die Lager mit Corona-Impfstoff voll. 22,7 Millionen Impfdosen stehen laut Medienberichten bereit. Bei rund sieben Millionen Vakzin-Dosen ist das Ablaufdatum jedoch bereits überschritten, berichtet oe24.at. Es handele sich dabei um „alten“ Covid-19-Impfstoffe, die nicht an Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 angepasst wären. Die Ladenhüter sollen aber noch weiter gelagert werden. Österreichs Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hofft, dass die Hersteller bei einem Teil der Impfdosen die Haltbarkeit doch noch verlängern können. Für den Abschluss der Grundimmunisierung wird weiterhin der ursprüngliche Impfstoff verwendet.

Österreich hat bisher für 760 Millionen Euro Impfstoffe beschafft. Das sagte Gesundheitsminister Rauch Anfang September beim informellen Treffen der EU-Gesundheitsminister in Prag. Viel Geld, doch Rauch verwies auf andere Kosten in der Pandemie: „3,4 Milliarden Euro für Testen und eine Woche Lockdown kostet eine Milliarde Euro.“

In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 2.798 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden, berichtete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 410,5 (Stand: 30. Oktober 2022). Im Krankenhaus liegen 1.787 Corona-Fälle auf einer Normalstation. 98 Corona-Patienten müssen auf einer Intensivstation behandelt werden.

Millionen Corona-Impfdosen verfallen in Österreich – wie ist die Situation in Deutschland?

In Deutschland sind rund 4,6 Millionen Dosen zentral gelagerten Corona-Impfstoffs Ende September abgelaufen. Sie hätten zum 29. September das Verfallsdatum erreicht, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums Anfang Oktober. Zuvor hatte die Welt am Sonntag berichtet. Unter den verfallenen Impfstoffen sind rund 3,9 Millionen Dosen von Moderna und rund 0,7 Millionen Dosen des später zugelassenen Vakzins von Novavax.

Das Gesundheitsministerium argumentierte, dass Impfstoff weggeworfen werde, sei „logische Konsequenz aus dem Portfolio-Ansatz“. Dieser beinhalte, dass unterschiedliche Impfstoffe angeschafft würden, um allen Impfwilligen ein Angebot machen zu können.

Bisher wurden 218,1 Millionen Dosen Impfstoff an Impfzentren, mobile Impfteams, Arztpraxen und Apotheken geliefert (Stand 30. Oktober 2022), davon 8,1 Millionen Dosen angepasster Omikron-Impfstoff. Das geht aus den Daten des Impfdashboards hervor. 86,1 Prozent dieser Dosen wurden bis zum 30. Oktober verimpft. Die Impfbereitschaft bei den über 60-Jährigen in Deutschland ist groß.

Corona in Deutschland: „Gewisse Entspannung“ in der Infektionslage deutet sich an

Bei den Corona-Fallzahlen in Deutschland deutet sich laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) „eine gewisse Entspannung an“. „Ob es sich hierbei um einen passageren Rückgang handelt, auch durch die Herbstferien in vielen Bundesländern, oder ob dieser sich fortsetzt, bleibt abzuwarten“, heißt es im jüngsten Corona-Wochenbericht vom Donnerstag. Den Infektionsdruck schätzt das RKI jetzt im Herbst bei allen Altersgruppen als hoch ein. Bei akuten Atemwegsinfektionen insgesamt seien in den kommenden Wochen hohe Fallzahlen zu erwarten. Insbesondere die Positivenrate und die Zahl der Erkrankungen durch Grippe (Influenza) und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zeigten einen steigenden Trend.

Aktuelle verlässliche Corona-Fallzahlen liegen am Montag (31. Oktober) keine vor. Eine Coronavirus-Neuinfektion wurde aus Schleswig-Holstein gemeldet, wie aus den Daten des Corona-Dashboards hervorgeht.

Während in Österreich und in Deutschland die Impfdosen verfallen, fehlt der Impfstoff in anderen Ländern. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bleibt die Impfrate mangels Mitteln zurück. Deutschland und Österreich spenden Impfstoffe, soweit diese nicht benötigt werden. Deutschland hat nach eigenen Angaben die internationale Impfstoffinitiative COVAX mit mehr als 100 Millionen Impfdosen unterstützt. Im Jahr 2022 sollen weitere 75 Millionen Impfstoffdosen gespendet werden. (ml/dpa)