Corona-Höchstwert in Österreich: „Genau davor habe ich immer gewarnt!“

Von: Martina Lippl

Eine österreichische Flagge hängt schlapp an einem Souvenirshop am Stephansplatz in Wien. © Alex Halada/imago

In Österreich schnellen die Corona-Neuinfektionen erneut durch die Decke. Noch nie seit Beginn der Pandemie sind so viele Corona-Fälle binnen eines Tages verzeichnet worden.

Wien – Es ist ein Rekordwert: 47.795 Neuinfektionen sind am Mittwoch in Österreich verzeichnet worden. Ausgerechnet an diesem Tag setzt die österreichische Regierung die Impfpflicht gegen das Coronavirus aus. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 2.510 (Stand: 8. März). Dieser Wert wird von der AGES am Mittwochnachmittag aktualisiert.

Österreich: Partynächte treiben Infektionen an

In Österreich sind am Samstag (5. März) fast alle Corona*-Maßnahmen gefallen. Clubs und Discos dürften nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder aufsperren. Die Bars und die Tanzflächen wurden von Feierwütigen am Wochenende regelrecht gestürmt, berichten österreichische Medien. Und: die Partynächte finden ohne Maske statt.

Corona-Prognose für Österreich: Bis zu 60.000 Neuinfektionen pro Tag

Vor dieser Situation hatten Experten zuvor gewarnt. Die massiven Lockerungen seien zu früh. Österreich lockere, mitten in die Omikron-Welle hinein – mit Infektionszahlen auf einem hohen Plateau.

„Die aktuelle Prognose geht von einem Anstieg des Infektionsgeschehens aus, welcher von den Öffnungsschritten vom 5.3. und 19.2. als auch der zunehmenden Dominanz des Omikron Subtyps BA.2 getrieben wird“, teilt das Covid-Prognosekonsortium in seinem aktuellen Bericht (Stand: 8. März) mit.

Das Infektionsgeschehen beschleunigt sich. Das habe nach Ansicht der Experten nicht nur mit der Dominanz von BA.2 zu tun. Zusätzlich „treibende Faktoren“ – wie Öffnung der Nachtgastronomie, Reduktion der Maskenpflicht, weitgehende Abschaffung der Maskenpflicht – wirkten auf das Infektionsgeschehen.

Corona in Österreich: Experten erwarten Höhepunkt Mitte März

In der Fallprognose für den 16. März ist die Spannbreite groß: zwischen 20.000 Neuinfektionen und deutlich über 60.000 werden demnach erwartet.

Vor einem Anstieg des Infektionsgeschehens getrieben durch den Omikron Subtyp BA.2 warnte das Covid-Prognosekonsortium in seinem Bericht schon Anfang März. In der Modellprognose wurden für den 9. März ein Höchstwert von 50.000 Corona-Neuinfektionen erwartet. Schon in der Rückschau lagen die Werte sehr nah an der Prognose. Nun bestätigt sich das erneut.

Die Experten erwarteten einen Höhepunkt der Omikron BA.2-Welle Mitte März. „Die am 5. März geplanten Öffnungsschritte könnten das Erreichen dieses Höhepunkts jedoch verzögern“, heißt es damals im Bericht.

Österreich: Neuinfektionen nach den Bundesländern (Stand. 9. März 2022)

Wien: 8.955

Vorarlberg: 2.286

Tirol: 3.207

Steiermark: 7.770

Salzburg: 2.868

Oberösterreich: 9.007

Niederösterreich: 11.216

Kärnten: 1.617

Burgenland: 869

Wiens Bürgermeister Ludwig: „Das Aufheben der Schutzmaßnahmen war ein Fehler“

In Wien gelten teils noch strengere Vorschriften. Der Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schreibt auf Twitter: „Die Infektionszahlen sind auf einem Rekordniveau. Das Aufheben der Schutzmaßnahmen war ein Fehler. Genau vor dieser Entwicklung habe ich immer gewarnt! Die Stadt wird den konsequenten Weg weiter beschreiten.“

Die steigenden Corona-Zahlen machen sich in den Krankenhäusern in Wien bemerkbar, berichtet das ORF. Derzeit liegen demnach 603 Covid-Patienten auf Normalstationen – ein Höchststand. Der Rekord vom 17. November 2020 mit 599 Covid-Patienten sei gebrochen worden. Die Situation sei angespannt, aber noch nicht überlastet.

So extrem sind die Infektionszahlen in Österreich

Unter Berücksichtigung der Zahl der Einwohner in Österreich entsprächen die Neuinfektionen etwa einem Wert von 450.000 in Deutschland. Alle Infos zur Corona-Lage in Deutschland finden Sie in unserem News-Ticker. (ml mit Material der dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA