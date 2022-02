Corona-Wende in Österreich: Omikron-Spitze laut Expertenrat bald erreicht – nur ein Faktor bereitet Sorge

Von: Franziska Schwarz

Aktuelle Wintersportszene aus Österreich: Das Land rechnet mit dem baldigen Erreichen eines Corona-Infektionsplateaus. © Barbara Gindl/dpa

Nach neuen Modellierungen sehen Berater Österreich in der Pandemie auf einem guten Weg. Zu einer Corona-Variante fehlen ihnen aber noch Daten.

Wien - Experten in Österreich gehen davon aus, dass der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle in dem Land noch diese Woche erreicht wird. Das COVID-Prognose-Konsortium schreibt in seinem jüngsten Bericht vom 1. Februar, dass sich die täglichen Neuinfektionen den Berechnungen zufolge bis zum Wochenende bei etwa 33.000 einpendeln dürften.

Die 7-Tage-Inzidenz sollte dann Mitte kommender Woche zwischen 2.100 und 3.400 liegen, heißt es. Zu dem Zeitpunkt erwarten die Experten zwischen 181 und 241 Patienten auf den Intensivstationen und zwischen 1400 bis 1800 zu behandelnde Patienten auf Normalstationen. An diesem Mittwoch befinden sich laut oe24.at 185 Covid-19-Erkrankte in Intensivbehandlung.

Corona in Österreich: Omikron-Subtyp als Unsicherheitsfaktor

Die Experten gehen von einem Rückgang der Virulenz der Omikron-Variante gegenüber der Delta-Variante um 90 Prozent in der Intensivpflege sowie 70 Prozent in der Normalpflege aus. Grund ist der Anteil der doppelt Geimpften in der Bevölkerung..

Ein Unsicherheitsfaktor ist dabei der Omikron-Subtyp BA.2, der in Österreich dominant ist. Wegen der relativ neuen Corona-Variante sei ein neuer Anstieg der Zahlen nicht auszuschließen. Es seien aber mehr Infos zu der neu entdeckten Subvariante nötig.

„Durch den Einfluss des ansteckenderen und immunevasiveren Omikron Subtyps BA.2 kann ein neuerlicher, durch diese Variante getriebener Fallanstieg innerhalb der nächsten Wochen nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in dem Bericht. Genauere Daten und Modellierungen zu der Mutation seien daher nötig.

Corona-Maßnahmen in Österreich: Lockdown für Ungeimpfte endet

In Österreich wurde an diesem Montag der Corona-Lockdown für Ungeimpfte beendet. Seit Mitte November durften alle Einwohner über zwölf Jahre ohne Nachweis ihrer Impfung oder Genesung ihre Wohnung nur noch für Lebensmittel-Einkäufe, Arbeit oder Ausbildung, Arztbesuche sowie zur körperlichen Erholung verlassen.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte das Ende der Ausgangsbeschränkungen damit begründet, dass die Krankenhäuser trotz anhaltend hoher Infektionszahlen nicht überlastet sind.

Nehammer kündigte weitere Lockerungen an. Restaurants dürfen ab kommenden Samstag wieder bis Mitternacht geöffnet bleiben. Danach entfällt etappenweise der Nachweis über eine Impfung oder Genesung in Handel, Gastronomie und Tourismus. Allerdings werden für Restaurant- oder Hotelbesuche zumindest negative Corona-Tests verlangt. Am kommenden Freitag führt Österreich zudem eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene ein. (frs)