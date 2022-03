Nach Corona-Lockerungen in Österreich: Inzidenz bei 3600 - Nachbarland reagiert und verschärft wieder

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt weiter rasant an. Nach den zuletzt beschlossenen Lockerungen verschärft das Land jetzt wieder die Maßnahmen.

Wien - Erst vor zwei Wochen hat Österreich seine Corona-Maßnahmen fast gänzlich gelockert. Die Corona*-Zahlen in Österreich liegen seit Wochen auf einem hohen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Österreich bei 3600. Für Deutschland nannte das Robert-Koch-Institut am Freitag eine Inzidenz von 1706.

Gesundheitsminister Johannes Rausch hatte vor wenigen Tagen die Corona-Strategie für Österreich ab dem 1. April verkündet. Enthalten sind Lockerungen bei den Quarantäne-Richtlinien für Ungeimpfte und das Wegfallen der kostenlosen Tests. Am Freitagabend verkündete Österreich nun einen überraschenden Kurswechsel. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen zieht das Land die Zügel wieder an.

Österreich verschärft Corona-Maßnahmen - und will Quarantäne-Regeln lockern

Ab Mitte nächster Woche müssen in öffentlichen Innenräumen wieder FFP2-Masken getragen werden, kündigte Rauch an. Weil sich auch immer mehr Pflegekräfte anstecken und in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen der Personalmangel immer akuter wird, sollen die Quarantäneregeln gelockert werden.

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss zurzeit fünf Tage zu Hause bleiben und darf die Wohnung oder das Haus nicht verlassen. Nach Angaben von Rauch wird überlegt, ob Beschäftigte in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen mit Maske arbeiten gehen sollen oder die Quarantänedauer verkürzt wird. Dazu werde am Wochenende eine Verordnung ausgearbeitet.