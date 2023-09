Tödliches Unglück in Österreich: Felsbrocken zerquetscht Mädchen (6) – Schwester muss alles mit ansehen

Von: Josefin Schröder

Eine vergnügte Wanderung unter Kindern nahm am Donnerstag in Österreich ein fürchterliches Ende. Vor den Augen ihrer Schwester starb ein sechsjähriges Mädchen.

Bad Ischl – Am Donnerstagabend, 7. September 2023, stand die Welt im österreichischen Bad Ischl still. Ein schreckliches Unglück ereignete sich im Bereich des Rundwegs Hohenzollerwegs um den Berg Jainzen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich wurde dort ein sechsjähriges Mädchen während eines Wanderausfluges von einem Stein erdrückt.

Sechsjährige von Felsbrocken erdrückt – Kinder wurden Zeugen des Unglücks

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen bestand die Ausflugsgruppe aus acht Kindern aus der Umgebung sowie aus dem Salzburger-Land. Begleitet wurden sie von zwei einheimischen Betreuerinnen. Rund um den Jainzen ist bei Wander-Interessierten vor allem der Hohenzoller Wasserfall bekannt. Laut Polizei waren die Kinder auf dem Rückweg von dem Wasserfall entlang des Saiherbachs flussabwärts unterwegs. Am Bett des Bachs spielten sie und turnten auch auf den großen Steinblöcken herum, heißt es. Einer davon löste sich und geriet in Bewegung. Die Sechsjährige, die kurz davor noch darauf herumkletterte, wurde von dem Felsbrocken im Bereich des Brustkorbs eingeklemmt – unter den Augen der Kinder. Auch die neunjährige Schwester des Opfers wurde Zeuge des Unglücks, berichtet die Kronen Zeitung.

Tödlicher Unfall in Österreich: Auch ein Rettungshubschrauber eilte zum Einsatzort (Symbolbild). © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Umgehend wurde ein Notruf abgesetzt. Zum Unglücksort eilte ein Großaufgebot: Vier Feuerwehren, die Bergrettung, Rettungshelikopter, Notarzt, Sanitäter und Polizei waren im Einsatz. Nach der Bergung des Kindes, leiteten die Einsatzkräfte umgehenb die Reanimation ein, die jedoch erfolglos blieb. Die Sechsjährige verstarb noch vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes kümmerte sich um die Kinder, deren Angehörige sowie die Betreuerinnen. Gegen diese sei eine Anzeige wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung erstattet worden, so die Kronen Zeitung.

Ebenfalls ein tragisches Unglück ereignete sich vor kurzem in Italien. Im Schwimmbad ist ein achtjähriger Junge in den Abfluss geraten und gestorben. (jos)