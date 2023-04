70-Millionen-Euro-Projekt: Kleinstadt in Österreich vor großer Revolution – schon jetzt hagelt es Kritik

Die meisten Lachsfarmen werden in Skandinavien betrieben – Tierschützer kritistieren die Haltungsform. © Imago/KTH

Österreich importiert zu großen Teilen seinen Fisch. In Gmünd soll 2026 die erste Lachsfarm eröffnet werden - mit großen Zielen. Doch nicht von allen Seiten kommt Lob. Auch Kritik wird laut.

Wien/München – „Überfischung ist ein globales und leider allgegenwärtiges Problem: Fast überall wird heute mehr Fisch gefangen als natürlich vorkommt“, schreibt die Umweltschutzorganisation WWF auf ihrer Website. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat Deutschland „bei Fisch nur einen Selbstversorgungsgrad knapp unter 20 Prozent“. Der Rest wird über Importe abgedeckt. Auch in Österreich spielen Importe im Fischgeschäft eine große Rolle. Ein neues Projekt in Niederösterreich könnte dem aber enorm entgegenwirken.

Fischerschöpfungstag schon am 25. Januar - Österreich von Importen abhängig

Am 25. Januar 2023 war in Österreich der sogenannte Fischerschöpfungstag. „Er markiert den Tag, ab dem – statistisch gerechnet – jeder Fisch, den wir bis Ende des Jahres essen, importiert wird“, schrieb die gemeinnützige Organisation Aquaculture Stewardship Council (ASC), die den Tag auch errechnet. Der Organisation zufolge liegt Österreichs Selbstversorgungsgrad bei Fisch bei sieben Prozent. Laut der österreichischen Zeitung Krone sind es nur circa sechs Prozent. Mehr als 90 Prozent des Fischs in Österreich stammt also nicht aus eigenen Gewässern oder eigener Produktion.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Der ASC ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation. Sie wurde 2010 vom World Wildlife Fund (WWF) zusammen mit der Initiative für nachhaltigen Handel (IDH) gegründet, „um artenspezifische Standards für verantwortungsvolle Fischzuchten zu betreiben und weiterzuentwickeln“. Der ASC möchte „die globale Aquakultur nachhaltiger machen“. „Die ASC-Standards verlangen, dass die Leistung der Fischfarmen sowohl an ökologischen als auch an sozialen Anforderungen gemessen wird. Die Zertifizierung erfolgt durch unabhängige Gutachter.“ Bekannt ist die Organisation durch das sogenannte „ASC-Siegel“, das verantwortungsvoll produzierte Zuchtfischprodukte kennzeichnet. Quelle: ASC

Fischproduktion: Kleinstadt in Österreich vor großer Revolution

Eine beschauliche Stadt in Österreich soll in Zukunft für einen Großteil der Fischversorgung des Landes sorgen. In der Kleinstadt Gmünd soll die größte Fischfarm des Landes entstehen. Ansässig im sogenannten Waldviertel in Niederösterreich hat sich das Unternehmen Burgenlachs große Ziele gesteckt. „Waldlachs“ soll das Produkt am Ende heißen und für „Lachs pur“ stehen, wie dem Internetauftritt zu entnehmen ist. Natürlichen Geschmack, regionale Herkunft, Nachhaltigkeit schreibt sich das Unternehmen auf die Fahne. Es will den Lachsbedarf in Österreich zu mindestens einem Drittel abdecken. 3.000 Tonnen Lachs sollen auf den Markt kommen.

Weitere Details zu dem Projekt:

Unternehmen: Burgenlachs

Laut ORF soll die Anlage in Gmünd für 70 Millionen Euro gebaut werden.

Dabei sollen dem Medium zufolge auch 100 neue Arbeitsplätze entstehen.

Lachsfarm in Österreich: Von Tierschützern wird Kritik am Vorhaben laut

So gut das Projekt aus dem Betrachtungswinkel der dann reduzierten Importe erscheinen mag, auch Kritik wird laut. So äußerte sich der österreichische Verein gegen Tierfabriken (VGT). Das Thema Tierschutz fehle dem Unternehmen. „Als ob Lachse keine Tiere wären, sondern Objekte“, heißt es auf der Website. „Das ist schon erstaunlich, schließlich sind Lachse Wirbeltiere, die nach den Grundsätzen des Bundestierschutzgesetzes zu schützen sind.“ Als fragwürdig aus Tierschutzsicht bezeichnete der Verein die Zucht von Lachsen in Fischzuchtanlagen.

Jeder hat schon von den Wanderungen von Lachsen gehört. Sie ziehen Hunderte von Kilometern die Flüsse hinauf, um dort abzulaichen, wo sie geboren wurden. Das geht in einem Becken in einer Halle nicht. Verhaltensstörungen und nicht art-, tier- und tierschutzgerechte Lebensbedingungen sind gewissermaßen schon vorprogrammiert.

„Mit dem Projekt ‚Waldlachs‘ in Gmünd entsteht hier ein Leuchtturmprojekt, das aus der Region weit über die Landesgrenzen hinwegstrahlen wird“, sagte hingegen Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau (ÖVP). Fakt ist schon jetzt: Es ist ein Riesen-Projekt in einer kleinen Stadt, das sicherlich noch für eine Menge Aufsehen sorgen kann.

