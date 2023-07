Er verpasste die Frist um 148 Minuten – Mann geht Staatsbürgerschaft flöten

Von: Momir Takac

Teilen

Als Ausländer die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, ist schwierig. Umso bitterer ist es, wenn es nur an einer Unachtsamkeit scheitert.

Wien - Wer die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten will, muss einige Hürden meistern und viel Geduld aufbringen. Der Migrant Integration Policy Index, eine Länderbewertung in Sachen Integrationspolitik, listet Österreich unter 50 verglichenen Staaten fast am Ende. Heißt: Nur wenige Länder sind bei der Einbürgerung strenger. Ein Mann war fast am Ziel - und scheiterte doch wegen einer verpassten Frist.

Österreich: Staatsbürgerschaft wegen knapp verpasster Frist verwehrt

Den Fall aus Wien, worüber unter anderem die österreichische Zeitschrift Kosmo berichtete, kann man als Behörden-Irrsinn abtun. Oder als übertriebene Korrektheit. Letztendlich war es aber Unachtsamkeit, die einen ausländischen Staatsbürger um den begehrten Pass brachte. 2019 hatte er einen Antrag auf österreichische Staatsbürgerschaft gestellt. Die Stadt Wien und das Verwaltungsgericht lehnten diesen zunächst ab.

In Österreich ging einem Mann die Staatsbürgerschaft flöten, weil sein Anwalt eine Frist verpasste. © IMAGO / SKATA

Der Mann gab sich damit nicht zufrieden und beantragte über einen Rechtsanwalt Revision beim Verwaltungsgerichtshof. Doch der Antrag wurde nicht entgegengenommen, weil er zu spät einging. Um exakt 148 Minuten. Bitter - befassen sich Anwälte in ihrer täglichen Arbeit doch ständig mit Fristen. Er setzte daraufhin alle Hebel in Bewegung, damit die Revision doch noch zugelassen wird.

Keine Staatsbürgerschaft wegen Unachtsamkeit des Anwalts

Er sei davon ausgegangen, dass die Öffnungszeiten am Gericht wie üblich bis 15 Uhr gingen. Ihm sei „absolut unbekannt“ gewesen, dass das Gericht an jenem Tag im Jahr 2020 bereits um 13 Uhr schloss, schrieb die Zeitung Der Standard. Dies sei ein „unvorhergesehenes Ereignis“ gewesen, argumentierte der Jurist.

Das sah der Verwaltungsgerichtshof nicht so. Die genauen Öffnungszeiten seien sowohl an der Amtstafel als auch im Internet veröffentlicht worden. Zudem gelte bei Anwältinnen und Anwälten „ein strengerer Maßstab“. Der Leidtragende ist in dem Fall der Mandant, der nun weiter auf seine österreichische Staatsbürgerschaft warten muss. In Deutschland wird Ausländern die Einbürgerung womöglich bald erleichtert. (mt)