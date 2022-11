Heißluftballon in Österreich abgestürzt – zwei Menschen schwerverletzt

Am Samtag ist in Österreich ein Heißluftballon abgestürzt, zwei Personen wurden schwerverletzt.

Mitten im Wald

Ein Heißluftballon ist Samstagvormittag in Niederösterreich in einem Waldstück abgestürzt. Zwei der insgesamt neun Passagiere sind schwerverletzt.

Kirchschlag/Hollenthon – Bei einer „unsanften Landung“ eines Heißluftballons in den niederösterreichischen Gemeinden Kirchschlag und Hollenthon wurden laut Polizei am Samstag zwei Menschen schwer, sieben weitere leicht verletzt. Der Ballon sei demnach zweimal aufgeprallt, jeweils an unterschiedlichen Orten.

Der Heißluftballon ist am Samstagvormittag in der Region „Bucklige Welt“, die sich an der Grenze zwischen den Bundesländern Steiermark, Burgenland und Niederösterreich befindet, gestartet. Mit an Bord waren nach Angaben der Behörden neun Personen, darunter der Pilot.

Wieso der Ballon abstürzte, sei laut der Polizei in Österreich nicht bekannt. Wie die Zeitung Kurier berichtet, sei es nahe Hollenthon zu einem Landeversuch gekommen. Dabei sei der Heißluftballon hart auf einer Wiese aufgeprallt, wodurch der Korb gekippt und vier Menschen herausgestürzt seien.

Zwei Personen hätten sich bei diesem Sturz aus dem Korb bereits schwer verletzt, wie die von verschiedenen lokalen Einsatzkräften betriebene Infoplattform „Einsatzdoku“ auf Facebook schreibt. Während in Österreich ein solcher Absturz in diesem Jahr noch nicht geschehen ist, ist es im August in Brandenburg zu einem Unfall mit einem Heißluftballon gekommen, dieser endete allerdings tödlich.

Nach dieser Landung bei Hollenthon habe der Heißluftballon erneut abgehoben. Per Telefon hätten die österreichischen Behörden anschließend die Insassen informiert, wie man in Bäumen notlandet. Nahe Kirchschlag sei der Ballon schließlich in einem „unwegsamen Waldstück“ hängengeblieben.

Die fünf Leichtverletzten konnten laut Polizei anschließend aus dem Ballon geborgen werden und per Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Schwerverletzten mussten offenbar mit einem Hubschrauber transportiert werden.

Bei einer der Schwerverletzten handelt es sich laut der Kleinen Zeitung um eine 30 Jahre alte Frau, die in ein Krankenhaus nach Wien geflogen worden sei. Der etwa 60-jährige zweite Schwerverletzte sei im Burgenland im Spital. Zu ihrem Zustand ist derzeit nichts weiter bekannt.

Neben dem Roten Kreuz sei die Polizei mit mehreren Streifen, einem Alpinpolizisten sowie der Flugpolizei Wien alias „Libelle" im Einsatz gewesen, schreibt das Blaulicht-Infoportal. Wie es zum Unfall kommen konnte, sei noch völlig unklar und werde ermittelt.