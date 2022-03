Österreich: Inzidenz schnellt in Faschings-Hochburg auf 8.414 - Jeder zwölfte Einwohner positiv

Von: Martina Lippl

Faschingshochburg Ebensee in Österreich. Rosenmontag findet hier jedes Jahr der berühmte Ebenseer Fetzenzug statt. © Rudi Gigler/imago

Österreich verzeichnet Rekord-Zahlen bei den Neuinfektionen. Die Faschings-Hochburg Ebensee in Oberösterreich übertrifft jedoch alles.

Wien – Jeder zwölfte Einwohner in Ebensee ist Corona-positiv. Das bestätigte der Krisenstab des Landes, berichtet das ORF. Die Inzidenz liegt dort aktuell bei 8.414. Die Faschingsfeiern hätten Einfluss auf die hohen Fallzahlen diese Woche gehabt.

Ebensee in Österreich Inzidenz von 8.414

„Wir waren in Ebensee schon auf einer Inzidenz von etwa 1.700, binnen zehn Tagen stieg sie auf über 8.000“, sagte Tilmann Königswieser, Chef des Salzkammergut Klinikums und Mitglied des Krisenstabes des Landes, der österreichischen Tageszeitung Krone.

Fasching und Feierlaune sorgen für Corona-Peak

Ebensee in Oberösterreich ist für seinen Fasching bekannt. Die „Fetzenumzüge“ sind sogar Weltkulturerbe. Trotz offizieller Absage habe es eine große Feierlaune gegeben, so der Krisenstab. Dabei läge im 7.677-Einwohnern-Ort die Impfquote bei 73,1. Mit den rekordverdächtigen Corona-Zahlen startet Ebensee jetzt in die Fastenzeit.

Österreich meldet zweiten Tag in Folge Corona-Rekordzahlen

Allerdings verzeichnet Österreich den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen. Mittwoch wurden knapp 48.000 positive Corona-Fälle gemeldet und am Donnerstag knapp 50.000 - genau 49.432. Aus Oberösterreich – inklusive Ebensee – wurden allein 8.469 Neuinfektionen gemeldet. Allerdings bleibt die Situation in den Krankenhäusern in Oberösterreich weiter stabil. Auf den Normalstationen sank die Zahl der Corona-Patienten im Vergleich zum Vortag leicht auf 372 (minus 34). 25 Covid-Patienten (Vortag: 23) müssen derzeit auf einer Intensivstation behandelt werden, teilt das Land mit.

Für die Rekordzahlen in Oberösterreich ist die Omikron Subtyp BA.2 verantwortlich. Davon geht der österreichische Simulationsforscher Niki Popper aus, wie Krone berichtet. Diese Omikron-Variante sei infektiöser, als bisher angenommen. Das habe zu einer verstärkten Ausbreitung geführt. Popper gehe davon aus, dass die Inzidenz in Oberösterreich weiter steigen werde. Einen Höhepunkt zeichne sich nach seinen aktualisierten Modellrechnungen erst ab dem 21. März ab. Auf den Intensivstationen rechne Popper mit einer stabilen Lage. Auf den Normalstationen in den Krankenhäusern erwartet der Experte eine Auslastung von bis zu 450 Betten - und damit keine schwerwiegenden Konsequenzen. Erst Ende April sei eine Entspannung zu erwarten.

Österreich: Neuinfektionen nach den Bundesländern (Stand: 10. März 2022)

Wien: 8.395

Vorarlberg: 2.608

Tirol: 3.690

Steiermark: 9.107

Salzburg: 3.348

Oberösterreich: 8.469

Niederösterreich: 9.283

Kärnten: 2.781

Burgenland: 1.751

Corona-Lage in Österreich

Trotz der steigenden Coronazahlen hat Österreich seine Impfpflicht gegen das Coronavirus vorerst aufs Eis gelegt. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Österreich am Donnerstag auf 2.800 gestiegen. Am Dienstag lag der Wert noch bei 2.510. Zum Vergleich in Deutschland liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 1.388,5. Nach Ansicht von Experten haben die massiven Lockerungen in Österreich das Infektionsgeschehen rasant beschleunigt. Seit Anfang März sind fast alle Corona-Maßnahmen gefallen. Ohne Nachweis ist für alle der Zutritt in Lokale, Bars und Discos möglich. Maskenpflicht gilt nur noch mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten, Apotheken und Banken. Nur in Wien ist es noch strenger. Für die Gastro bleibt in der Hauptstadt weiter ein 2G-Nachweis erforderlich und in allen Geschäften gilt eine FFP2-Maskenpflicht. (ml)