Skiunfall in Ischgl: Wintersportler versuchten ihn noch zu reanimieren - doch 27-jähriger Deutscher stirbt

Von: Martina Lippl

Österreich: Skigebiet Ischgl. © Eibner/imago

Ein Skifahrer (27) aus Deutschland ist nach einem Unfall auf der Piste in Ischgl gestorben. Der Urlauber hatte zuvor einen anderen Skifahrer angefahren.

Ischgl – Der tödliche Skiunfall in Ischgl schockiert. „Ohne ersichtlichen Grund“ , sei der 27-jährige Skifahrer am Sonntagnachmittag (13. März) frontal in den Rücken eines deutschen Skifahrers (65) aufgefahren, so die Polizei Tirol in Österreich. Der 65-Jährige war gegen 11.30 Uhr von der Bergstation der Langen Wandbahn in Richtung Greitspitzsattel unterwegs als der 27-Jährige plötzlich auf ihn auffuhr.

Ischgl: Skifahrer (27) prallt gegen Wegweiser

Beide Skifahrer stürzten. Der 65-Jährige blieb rund acht Meter unter der Unfallstelle mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens und der linken Brust liegen. Der 27-Jährige stürzte, prallte gegen einen Wegweiser und blieb bewusstlos auf der Piste liegen.

Nachfolgende Skifahrer begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der verletzte junge Mann mit dem Notarzt auf das Krankenhaus auf der Idalpe geflogen. Um 12.40 Uhr erlag der 27-Jährige dort nach Angaben der Polizei Tirol seinen Verletzungen.

