Wander-Drama in Österreich: 99 Schüler und acht Lehrer aus Deutschland aus Bergnot gerettet

Von: Martina Lippl

Fiasko auf Wandertour in Österreich: 99 Schüler und acht Lehrer aus Deutschland in Bergnot. © Landespolizeidirektion Vorarlberg/APA/dpa

Übers Internet suchten die Lehrer aus Deutschland für ihre anvertrauten Schüler eine Wanderroute in Österreich im Kleinwalsertal – wie sich herausstellte, war das jedoch keine gute Idee.

Kleinwalsertal – Alpine Notlage! 99 Schüler und acht Lehrer aus Deutschland mussten im Kleinwalstertal (Österreich) aus Bergnot mit dem Hubschrauber gerettet werden. Als am Dienstagnachmittag Regen einsetzte, seien die Bedingungen äußerst schwierig gewesen, zumal laut Polizei „nicht alle Schüler optimales Schuhwerk trugen“.

Die deutschen Lehrkräfte aus Ludwigshafen hatten demnach zuvor die Wandertour gegoogelt. Um 15 Uhr brachen die acht Lehrer mit 99 Schülern im Alter von 12 bis 14 Jahren zu einer Tour vom Schöntal in Hirschegg/Kleinwalsertal über den Heuberggrat zum Walmendingerhorn nach Mittelberg auf. Das Wetter sei bei der Ankunft schön gewesen und so entschloss sich die Lehrerschaft mit den Schülern zu einer Wanderung in der Nähe ihrer Unterkunft im Heuberggebiet.

Drama in Österreich: Deutscher Lehrer suchte Route aus dem Internet

Im Internet sei die Wanderroute als „klassische Feierabendrunde beschrieben“. Tatsächlich führte die Tour über den schmalen Heuberggrat, der laut Polizei „mit Kletterpassagen der Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie Erfahrung im alpinen Gelände erfordert“ aufwartet. Ein Grund, warum diese Tour in den offiziellen Wanderführern in Österreich nicht mehr ausgeschrieben werde.

Aufgrund der Regenfälle in den letzten Tagen war der Weg zudem nass und glitschig. Wegen der Verhältnisse habe sich eine Lehrkraft „überfordert“ zum Umkehren entschieden. Bei dem Wendemanöver rutschen zwei Schüler aus und verletzten sich leicht. Daraufhin gerieten einzelne Kinder in Panik und die „Lehrperson“ setzte einen Notruf ab.

Österreich: Hubschrauber rettet Schüler und Lehrer aus Bergnot – Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Schulkinder und die Lehrer wurde mit Hubschrauber mittels Taubergung vom Grat zu einem Zwischenlandeplatz verbracht. Dann brachten Fahrzeuge der Bergrettung und Feuerwehr die gesamte Gruppe in ihre Unterkunft.

„Mehrere Schüler waren erschöpft, unterkühlt, durchnässt und völlig aufgelöst“, beschreibt die Polizei die Situation. Ein Kriseninterventionsteam sei deswegen hinzugezogen worden. Zwei Schulkinder hatten leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Beine.

Die Bergrettung werde nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur strafrechtlichen Beurteilung übermittelt, heißt es weiter.

Kräftige Unwetter mit Mega-Hagel zogen in den vergangenen Tagen über Österreich hinweg. Nach einem Murenabgang musste die Felbertauernstraße geperrt werden. (ml)