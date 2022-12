Verdacht auf K.o.-Tropfen bei Party in Tirol: Drei Opfer bewusstlos – neun Frauen betroffen

Von: Martina Lippl

Österreich: Verdacht auf K.o.-Tropfen in Tiroler Disco (Symbolfoto). Bereits neun Frauen als Opfer. © imago

In einer Tiroler Disco verlieren drei Frauen das Bewusstsein, wohl durch K.o.-Tropfen. Weitere Opfer melden sich bei der Polizei. Die hat einen Verdacht.

St. Leonard im Pitztal – Was sich genau am Samstagabend auf einer Party in Österreich ereignete, ermittelt jetzt die österreichische Polizei. Drei Frauen im Alter von 16, 17 und 39 Jahren hatten bei einer Veranstaltung in St. Leonhard das Bewusstsein verloren, berichtet das ORF. Die drei mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass den Frauen sogenannte K.o.-Tropfen in ihre Getränke gemischt wurden.

K.o.-Tropfen-Fälle bei Disco-Abend in Österreich: Neun Frauen betroffen

Inzwischen haben sich weitere Opfer bei den Behörden gemeldet, berichtete Standard.at. Demnach sind neun Frauen im Alter zwischen 16 und 39 Jahren betroffen. Fünf davon seien ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht worden. Weitere Opfer und Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei in Wenns zu melden. Die Ermittlungen zu diesem Fall seien noch nicht abgeschlossen. Der Polizeisprecher könne sich an keinen vorhergehenden Fall erinnern, in dem es so viele Opfer bei einem möglichen Einsatz von K.o.-Tropfen in einer Disco gegeben habe.

Es soll sich demnach um eine private Veranstaltung im Gemeindesaal gehandelt haben. Rund 400 Feierfreudige seien zu dem Disco-Abend nach St. Leonhard im Pitztal gekommen. Die Veranstaltung sei für 560 Personen zugelassen gewesen.

K.o.-Tropfen Die Substanzen sind farb- und geruchlos und daher nicht herauszuschmecken. Schon kurze Zeit nach der ungewollten Einnahme empfinden Opfer Übelkeit, bis hin zu Erbrechen, Schwindel und Bewusstlosigkeit. Bei einem Verdacht, K.o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, sollte schnellstens ein Arzt bzw. ein Krankenhaus aufsuchen und die Polizei informieren. Denn gerade die ersten Stunden sind wichtig, um möglicherweise noch im Körper vorhandene Substanzen sichern zu können.

Tatort Club in Österreich: K.o.-Tropfen-Fälle habe nach der Coronapause zugenommen

Die Fälle in Zusammenhang von K.o.-Tropfen haben nach der Corona-Pause in Österreich zugenommen. Die Innsbruck Club Commission hat deswegen vor Kurzem die Kampagne „NO!K.o.“ gestartet, um mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Gäste sowie Clubbetreiber sollen sensibilisiert werden. Die Dunkelziffer sei hoch.

K.o.-Tropfen werden verschiedene Arten von Drogen bezeichnet, etwa Ketamin, ein Narkosemittel aus der Tiermedizin, und GHB (Gamma-Hydroxy-Buttersäure), umgangssprachlich Liquid Ecstasy genannt. In einigen Clubs werden die Mittel in niedriger Dosis auch freiwillig als Partydroge genommen. GHB gilt in Österreich als ein Narkotikum und unterliegt seit 2002 dem Suchtmittelgesetz, ist auf der Webseite der „NO!K.o.“-Kampagne zu lesen. Insbesondere sei demnach der Erwerb, der Besitz, die Erzeugung, die Ein- und Ausfuhr, die Weitergabe und der Verkauf gerichtlich strafbar und kann Geld- oder Freiheitsstrafen nach sich ziehen.

Wegen einer möglichen Vergiftung mit K.o.-Tropfen hatten 450 Studenten ihren Skiurlaub Anfang 2022 abgebrochen. Neun von ihnen waren bei einer Party plötzlich erkrankt. (ml)