Lawinen-Unglück in Österreich: Drei Tourengeher sterben – „Es macht einen sprachlos“

Von: Patrick Huljina

Am Ötscher in Niederösterreich kam es am Freitag zu einem Lawinen-Unglück. (Archivbild) © Volker Preußer / IMAGO

Die Lawinengefahr war eigentlich gering, das Wetter strahlend. Dennoch kam es am Freitag am Ötscher in den Ybbstaler Alpen zu einem tödlichen Lawinen-Unglück.

Gaming - In Österreich war das Wetter* an diesem Freitag (11. März) ähnlich schön wie in Bayern. Strahlender Sonnenschein – beste Bedingungen für eine Wanderung. Am Ötscher in den Ybbstaler Alpen herrschte zudem wie im gesamten Bergland Niederösterreichs geringe Lawinengefahr (Stufe 1 von 5). „Nur vereinzelt können im schattseitigen Gelände noch Schneebrettlawinen ausgelöst werden“, hieß es in einem Bericht des Warndienstes. Am späten Vormittag löste sich dennoch eine Lawine: vier Tourengeher wurden dabei verschüttet.

Lawinen-Unglück in Österreich: Vier Tourengeher verschüttet – drei tot, einer schwer verletzt

Der Notruf ging laut Polizei gegen 11.30 Uhr ein. „Vier Alpinisten waren beim Aufstieg auf den Ötscher über die Juckfidelplan. Es hat sich eine Lawine gelöst“, sagte Matthias Cernuska, Leiter der Bergrettung Niederösterreich/Wien, dem ORF. Drei Männer seien bei dem Lawinen-Unglück vollständig verschüttet worden – ein weiterer den Angaben zufolge teilweise.

Wie die Organisation „144 Notruf Niederösterreich“ via Facebook mitteilte, handelte es sich bei dem teilweise Verschütteten um einen Mitarbeiter. Er wurde demnach schwer verletzt in das Universitätsklinikum in St. Pölten geflogen. „Drei weitere Bergkameraden ließen ihr Leben“, hieß es weiter. Bei den drei Toten soll es sich um örtliche Bergretter handeln. Die Gruppe war an dem knapp 1900 Meter hohen Berg bei strahlendem Wetter und geringer Lawinengefahr im freien, ungesicherten Gelände unterwegs.

Lawinen-Unglück in Österreich: „Es macht einen sprachlos“

Die verschütteten Tourengeher in Österreich mussten letztlich teils von Kollegen geborgen werden – die Helfer standen unter Schock. „Dieser Einsatz trifft uns alle mitten ins Herz“, zitierte die Kronen Zeitung einen der Retter. „Es macht einen sprachlos“, erklärte Bergrettungs-Leiter Cernuska dem ORF.

„Lawinenwarnstufe eins bedeutet geringe Lawinengefahr. Es ist aber auch bei einer solchen Warnstufe nicht ausgeschlossen, dass Lawinen abgehen können“, sagte er weiter. Es sei ein Restrisiko beim Bergsteigen, das hier offenbar leider eingetreten ist.

In diesem Winter kam es leider bereits mehrfach zu Lawinen-Unglücken. Im Dezember 2021 kamen drei junge Sportler in Österreich ums Leben*. Im Februar kam es zu mehreren Lawinen-Abgängen – auch in der Schweiz*. (ph mit dpa)