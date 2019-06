Gruselfund auf Baustelle: Knochen und Kriegsrelikte entdeckt

Auf einer Baustelle in Österreich haben Arbeiter Knochen und Kriegsrelikte entdeckt. Noch rätselt die Polizei über diesen mysteriösen Fund.

Lienz - Bei Grabungsarbeiten in Lienz (Östereich) sind Bauarbeiter auf Knochen und Kriegsrelikte gestoßen, wie die Polizei Tirol am Mittwoch mitteilt. Die Fundstücke lagen rund 110 Zentimeter tief in der Erde.

Bei den Knochen handelt es sich laut einer Sprecherin der Polizei um menschliche Überreste. Daneben wurde ein Teil einer Gasmaske, ein Säbel und eine Scheide für eine Waffe - einen Karabiner (Seitengewehr) - gefunden, teilte die Sprecherin auf Anfrage gegenüber der Ippen-Digital-Zentralredaktion mit. Die Fundstücke, die bereits am Dienstag entdeckt wurden, stammen vermutlich aus dem 2. Weltkrieg. Die Gerichtsmedizin Innsbruck untersucht nun die Knochenfunde weiter.

Knochenteile und Kriegsrelikte stoppen Bauarbeiten

Die Grabungsarbeiten wurden vorübergehend eingestellt und der Baustellenbereich gesichert. Wann die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden können, sei noch nicht abschätzbar, teilte die Polizeisprecherin mit.

Österreichische Medien berichten, dass Arbeiter die Knochenfragmente bei Grabungsarbeiten in der Nähe beim Bahnhof in Lienz gefunden hätten. Die Polizei wollte sich zu dem konkreten Fundort nicht äußern.

