Österreich: Hier entsteht eine Luxus-Wohnanlage für Reiche, die vor dem Weltuntergang flüchten wollen

Von: Janine Napirca

Vor der Kulisse der Kitzbüheler Alpen in Österreich entsteht eine riesige Luxus-Anlage, die Reichen Zuflucht vor dem Weltuntergang bieten soll. © Johann Groder/Imago

Wer das nötige Kleingeld hat, soll sich ab Ende 2024 in einem autarken Edelresort in Österreich vor dem Weltuntergang schützen können.

München - Der Schlüssel für ein unabhängiges und freies Leben lautet für immer mehr Menschen autark sein, also wirtschaftlich unabhängig. Während manche dafür einen Garten mit Obst und Gemüse anlegen oder sich Hühner anschaffen, soll man zukünftig in Österreich die Möglichkeit zu einem autarken Luxusleben bekommen – sofern man die dafür notwendigen Summen locker machen kann.

Autark im Luxus leben soll bald vor der Kulisse der Kitzbüheler Alpen in einem Edelresort möglich sein

Zwischen Tirol und Salzburg auf 1200 Metern Seehöhe am Pass Thurn soll das Luxusprojekt einem Bericht von Spiegel.de zufolge entstehen. Das Leitmotiv der weltweit tätigen Luxusresortkette Six Senses lautet: „The world is changing“, kurz „Twic“. Dahinter verbirgt sich ein 180-Millionen-Projekt. Beteiligt sind die Immobilienentwickler von Kitzbühel Alps sowie die deutsche Lindner Group, welche beispielsweise verantwortlich für den Innenausbau der Hamburger Elbphilharmonie war.

Projektentwickler und Miteigentümer am Pass Thurn Michael Staininger träumt laut Bericht davon, einen Ort zu schaffen, an dem man „den Alltag und die Herausforderungen dieser Zeit hinter sich lassen kann“. Natürlich nur, sofern man das nötige Kleingeld dafür hat.

Edelresort in Österreich gegen den Weltuntergang: Wie geht autark und luxuriös leben?

Irgendwo im Nirgendwo, nördlich von Mittersill, sollen 13 Villen, 37 Apartments und ein Hotel für ein mögliches Weltuntergangsszenario auf dem ehemaligem Weideland gebaut werden, wie Six Senses – Kitzbühel Alps auf seiner Homepage informiert. Autark soll das Luxusresort dank eigener Energie- und Wasserversorgung durch Solarenergie, Erdwärme und zwei Alpenquellen sein. Außerdem soll es einen wöchentlichen Bauernmarkt vor der Haustür geben, ebenso wie einen Hühnerstall und einen 3000 Quadratmeter großen Spabereich auf drei Ebenen.

Wie teuer ist es, vor dem Weltuntergang zu fliehen – ins Luxusresort in den Kitzbüheler Alpen?

Ein unabhängiges, freies, aber auch luxuriöses Leben ist nicht billig. So soll beispielsweise eine komplett möblierte Villa mit 430 Quadratmetern Wohnfläche im Edelresort Six Senses – Kitzbühel Alps 15 Millionen Euro kosten. Das kann oder will sich doch niemand leisten? Scheinbar doch! Dem Bericht nach kämen mehr als ein Dutzend Anfragen täglich von Reichen, die vor dem Weltuntergang fliehen möchten.

Wer will in das Edelresort „Six Senses – Kitzbühel Alps“ einziehen, um vor dem Weltuntergang zu flüchten?

95 Prozent der Anfragen kommen den Projektentwicklern zufolge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es soll auch bereits erste Vertragsabschlüsse geben. Interesse zeigten laut Bericht wohl erfolgreiche Unternehmer, aber auch Ex-Sportler. Bevorzugt würden Familien mit Kindern, die die Ideen der Entwickler teilen. Denn die Anzahl an Villen ist begrenzt.

Die Villen im Edelresort, um vor dem Weltuntergang zu fliehen, sind limitiert. © Johann Groder/Imago

So müsse man beispielsweise vorab einen Fragebogen ausfüllen und ein Interview via Zoom über sich ergehen lassen. Dort würde man gefragt, ob man das Gefühl habe, die Welt würde sich verändern und wie wichtig einem Sicherheit und Schutz seien. Wann man in das Edelresort vor dem Weltuntergang fliehen kann? Im Dezember 2024 um 12 Uhr verkündet Six Senses – Kitzbühel Alps auf seiner Webseite. Ein Countdown zählt die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden, bis es soweit sein soll.

Nicht alles Glitzer und Glamour im Weltuntergangs-Edelresort „Six Senses – Kitzbühel Alps“

In der Vergangenheit seien „wahnsinnig viele Fehler passiert“, gibt der PR-Beauftragte Anton Santner zu. So sei zum Beispiel der Partner Porsche abgesprungen. Eigentlich wollte der luxuriöse Fahrzeughersteller laut Bericht potentiellen Käufern eine kostenlose E-Limousine spendieren. Außerdem wurde das Bauprojekt statt vor der Kulisse der Kitzbüheler Alpen mit dem Panorama der Zugspitze oder der italienischen Seiser Alm beworben. Fälschlicherweise wurde auch behauptet, man baue „im“ statt „in der Nähe vom“ Nationalpark Hohe Tauern.

Die Vorsitzende des Vereins, der sich um das angrenzende Naturschutzgebiet Wasenmoos kümmert, Marlene Rainer, lebt schräg gegenüber der Großbaustelle. Sie kann sich dem Bericht zufolge bis heute nicht erklären, wie die Investoren Baugenehmigungen für das Luxus-Bauprojekt bekommen haben sollen. (jn)