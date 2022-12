Drama in Österreich: Warenzusteller findet Mutter und zwei Söhne tot im Haus

Von: Martina Lippl

Falsches Heizen? Drei Tote in Haus in Österreich gefunden (Symbolfoto). © Spitzi-Foto/imago

In einem Ort in der Steiermark (Österreich) entdeckt ein Warenzusteller drei leblose Menschen in einem Haus. Ein Fehler beim Heizen vergiftete wohl die Mutter und ihre Söhne.

Fischbach – In Österreich sind drei Menschen tot in ihrem Haus gefunden worden. Ein Zusteller entdeckte die leblosen Personen in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Fischbach (Steiermark) am Montagvormittag (19. Dezember), teilte die österreichische Polizei mit. Er setzte sofort einen Notruf ab.

Österreich: Zusteller findet drei Leichen in Einfamilienhaus – Todesursache wohl klar

Eine „mobile Heizvariante“ dürfte nach Polizeiangaben zum Tod der 90-jährigen Frau und ihrer beiden Söhnen (67 und 68 Jahre alt) geführt haben. Im Keller des Hauses hätten die Bewohner ein Notstromaggregat gestartet, „an welchem sie wiederum einen Heizlüfter angeschlossen hatten. Aufgrund fehlender Frischluftzufuhr füllte sich das Haus mit giftigen Abgasen.“ Dies führte zum Tod der drei Menschen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit gilt der Samstagnachmittag (17. Dezember) als Todeszeitpunkt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es der Polizei zufolge keine. Eine Obduktion der Leichen sei durch die Staatsanwaltschaft angeordnet worden.

Elektrische Heizlüfter geben in der Regel keine giftigen Abgase ab. Vermutlich gelangten die giftigen Abgase des Notstromaggregats vom Keller in die Wohnräume. Ausreichende Frischluftzufuhr fehlte. (ml)